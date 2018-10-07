Самарский дерматолог о том, как уберечься от кожных заболеваний

Чтобы узнать, с какими болезнями кожи сталкиваются самарцы осенью, мы отправились в областной кожно-венерологический диспансер.

Здесь в центре лечения псориаза и хронических аллергодерматозов трудится врач-дерматовенеролог, трихолог Виктория Пряжкина. Она рассказала об основных проблемах, с которыми сталкивается в своей профессии, и заблуждениях, расхожих среди пациентов.

— Виктория Васильевна, чем чаще всего болеют жители города?

— Кожа — это самый большой орган. Спектр заболеваний огромный, у части из них есть своя сезонность. Осенью очень большая проблема — грибки, микроспория, которую в народе называют «стригущий лишай». Переносчики болезни — бездомные животные. Владельцы кошек и собак не до конца вылечивают питомцев и порой выбрасывают их на улицу. Зверей могут трогать дети и взрослые, так и происходит заражение. Ситуация с заболеваемостью достаточно напряженная не только в Самарской области, но и в других регионах. Мы активно с этим боремся, пропагандируем меры профилактики, раздаем памятки. Кроме того, в холодное время года обостряются аллергодерматозы, чаще всего это атопический дерматит и экзема.

— А что насчет «внесезонных» заболеваний?

— Например, псориаз — заболевание хроническое. Он встречается в шести видах: вульгарный, каплевидный, пустулезный, инверсный, экссудативный и артропатический. Также он различается по степени тяжести. Встречаются легкая и прогрессирующая формы протекания

болезни. При любом из видов необходимо постоянное наблюдение у специалиста. Псориаз могут спровоцировать стресс, алкоголь и курение. Как правило, к нам пациенты обращаются

с запущенными случаями. Первоначально они пытаются справиться своими силами, покупая кремы в аптеке. Или вообще не обращают внимания на зуд и покраснения. И то и другое — большая ошибка. Необходимо как можно раньше обратиться к дерматовенерологу.

— Кто в основном страдает от заболеваний кожи?

— Наши пациенты — люди совершенно разных возрастов и социальных статусов. Отмечу, что чаще стали болеть дети. Причиной тому могут быть стрессовые ситуации в школе или дома. Кожным заболеваниям покорны все возрасты: болеют и малыши, и подростки, и люди старшего поколения.

— Существуют ли меры профилактики для тех, кто находится в зоне риска?

— Меры просты. Допустим, чтобы избежать грибковой инфекции, которая поражает стопы, не носите чужую обувь, соблюдайте личную гигиену, избегайте травм кожи. Эти правила помогут вам оставаться здоровым. Что касается общих рекомендаций, то нужно сбалансированно питаться, избегать стрессов, увлажнять кожу, защищать ее от ультрафиолетового излучения не

только летом, но и зимой. Не забывайте об уходе круглый год. Я бы посоветовала наносить специальные защитные кремы в холодную погоду. Люди с выраженной сухостью кожи нуждаются в этом втройне.

— Что делать тем, кто страдает от излишней жирности кожи?

— Тут тоже требуется правильный уход. Врач пропишет специальные диеты, средства для умывания и наружную терапию. Это важно, ведь жирная кожа является почвой для возникновения угревой сыпи.

— Акне болеют ведь не только подростки. Для каких возрастов актуально это заболевание?

— Угревая сыпь бывает у многих в юношеском возрасте. Что касается пациентов постарше, то и у них бывают прыщи. Таких больных нужно постоянно наблюдать. Здесь мы уже работаем совместно с гастроэнтерологами, гинекологами и другими специалистами.

— Что нельзя употреблять в пищу при угревой сыпи?

— Однозначно нельзя есть много сладкого, выпечку из слоеного теста, жареные блюда, копченые и очень соленые продукты, консервы, маринады, газировку, жирные сорта сыра, фастфуд и алкоголь.