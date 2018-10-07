Галерея «Вавилон» приглашает окунуться в миры самарского Шагала

В Самаре открылась выставка работ художника Виктора Новокрещенова.

По воспоминаниям знакомых, он был человеком сдержанным, даже застенчивым, вечно сосредоточенным на собственных мыслях и переживаниях. И поэтому люди, которые впервые видели работы Новокрещенова, испытывали настоящий шок: яркий мир его произведений резко контрастировал с образом автора.

Летящие, парящие, несущиеся в танце персонажи воплощают радость бытия, счастье творить, воспринимать красоту, любить и быть любимыми. У художника своеобразный почерк, напоминающий, пожалуй, только неистового Марка Шагала. Так же как тот прославил когда-то свой родной Витебск, Новокрещенов воспевал родную Самару.

Он говорил от имени провинциального обывателя, для которого счастье — сходить на рыбалку, покопаться в огороде, вырастить особенные цветы в саду, собраться с друзьями за столом, спеть, сыграть на гитаре, гармошке или балалайке. Но самой высшей ценностью для скромного самарца всегда была красота в ее народном понимании. Красиво — значит ярко, весело, живо!

— Виктор Новокрещенов — художник, имя которого неотъемлемо связано с Самарой. Есть авторы, которые откуда-то приезжают или куда-то уезжают. Новокрещенов — наш. Его экспрессионизм — выражение чувств, боли, крика, радости, это атмосфера гулянки — он открыт, понятен всем. Каждое полотно Новокрещенова — формула жизни, торжество витальных сил, — так отзывается о его творчестве искусствовед Валентина Чернова.

По словам вдовы художника Нины Новокрещеновой, предоставившей на выставку около сотни картин своего мужа, страстью Виктора Николаевича была музыка. Одним из центральных полотен экспозиции, например, стал натюрморт с букетом, большим старинным зеркалом и гитарой. Свои картины он тоже писал под музыку. Обожал джаз.

— На мой взгляд, мужу больше всего удавались цветы. Он ведь хоть и родился в Самаре на улице Полевой, но большую часть жизни провел в частном доме в поселке Зубчаниновка, помогая родителям ухаживать за большим садом, — рассказала вдова художника.

Будущие супруги познакомились еще в школьные годы. Нина вспоминает, что тогда Виктор получал тройки по рисованию, но потом, уже в достаточно зрелом возрасте, страстно захотел заниматься искусством. Каким-то чудом с первого раза поступил в Харьковскую академию художеств и окончил ее в 1980 году. Хотя почему чудом? Его «Автопортрет с петухом», написанный еще в 1975-м, когда он делал первые шаги в живописи, удивил зрителей необыкновенным сочетанием, казалось бы, несочетаемых красок.

Но карнавал жизни Новокрещенова не так уж однозначен. За яркими изображениями — мудрость и размышления. Вот он сам несется в бешеном вихре в одежде бродячего актера. А в глазах — печаль. Шахматисты тщетно пытаются завершить партию, конца которой не видно. Покорная судьбе старуха пасет свою коровенку у покосившейся церквушки. Скульптор в который раз переделывает неудавшуюся работу. Музыкант с пронзительным взглядом играет нескончаемую мелодию, крепко прижав к груди единственное достояние — скрипку.

Покидая выставку, обернитесь: вам напоследок помашет рукой грустный скоморох — Виктор Новокрещенов.

Экспозиция продлится до 3 ноября. (6+)