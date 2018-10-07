Открылась юбилейная экспозиция самарского скульптора и художника Леонида Шерешевского

В выставочном пространстве самарского отделения Союза художников на улице Молодогвардейской состоялось открытие выставки работ самарского керамиста и скульптора Леонида Шерешевского.

Экспозиция необычна уже тем, что он не собрал, как это водится, свои работы разных лет. Нет, он выставил то, над чем трудился последние три-четыре года. И заполнил своими арт-объектами все пространство галереи. Это свидетельствует о том, что, несмотря на возраст, художник полон творческих сил и идей. Видно и то, что он постоянно развивается.

Контрастом с характерными для Шерешевского в прошлом керамическими панно, которые встречают посетителя у входа, стали крупные обобщенные формы, установленные вдоль увешанных его графикой стен. Выставка устроена таким образом, что скульптурные композиции становятся прямым дополнением видеоряда. Художник разговаривает со зрителем с помощью целых серий графических листов, выполненных тушью, карандашом, пастелью. Это беседа о смысле бытия, об искусстве, о

нашей истории и о настоящем.

Две стены занимают зарисовки пассажиров трамвая. Каждый лист — это вагон, в который заходят новые пассажиры, усаживаются, дремлют или смотрят в окно. Восседая на возвышении, за ними наблюдает суровый кондуктор. Это аллегория жизни, в которую люди приходят, чтобы занять предначертанное место.

Полон глубокого значения и «Нулевой цикл». Здесь изображены те, кто закладывает фундамент, роет котлован, рубит уголь в шахте. Посыл довольно прямой: то, чем мы гордимся и владеем сейчас, создано прошлыми поколениями, их тяжким трудом.

В серии «Ожидание» художник изобразил среди толпы свою бабушку. Вот так, напряженно и с надеждой вглядываясь вдаль, ждали на перроне или на пристани русские женщины своих сыновей и мужей.

Цикл «Бодегон» — это вариации на темы великих художников Веласкеса и Рембрандта, выполненные в благородных тонах бархатистой пастелью.

А в центре зала — большая скульптурная композиция «В тумане». Люди вглядываются в небо и озираются вокруг, пытаясь хоть что-то разглядеть. Однако увидеть скрытое удается лишь тому, кто смотрит в бинокль. Чтобы увидеть и понять настоящее искусство, нужно быть вооруженным желанием и знанием. Это и есть напутствие мастера.

Выставка продлится до 15 октября. (6+)