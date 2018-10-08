Вспоминаем советскую рекламу и русский авангард в Самаре

Публикуем расписание мероприятий в музее имени Горького.

11 октября, четверг, 19.00. Дегустация советской рекламы

Кинопоказ роликов, которые были выпущены в Советском Союзе: от «социальной» рекламы 20-х годов до получившего международные награды видео с автомобилем «Запорожец». (18+)

13 и 27 октября, суббота, 11.00. «Длинный нос». Литературная студия для детей

Маленьким гостям помогут научиться любить книги и чтение, выбирать близких себе писателей, чуть больше разбираться в литературе и находить множество творческих способов взаимодействия со своими эмоциями и фантазией. (6+)

13 октября, суббота, 15.00. Экскурсия «Хромой барин»

На встрече речь пойдет об отчиме Алексея Толстого — Алексее Бостроме. Гости смогут узнать о жизни и судьбе хозяина усадьбы, в которой расположен литературный музей. Кем был Алексей Бостром? Какое влияние он оказал на своего знаменитого пасынка? Чем жил этот неординарный человек? И через какие драматические события ему суждено было пройти? (16+)

14 октября, воскресенье, 12.00. Тематическое познавательное занятие «Путешествие в прошлое, или Три урока в старой школе»

Все желающие смогут узнать, как выглядели ученики 100 с лишним лет назад, каким был дневник и другие школьные принадлежности. А также попробовать решить задачки из старинного учебника и писать пером и перьевой ручкой. (12+)

14 октября, воскресенье, 16.00. Занятие из цикла «Игры со временем». Тема: «Дневник погоды»

Наблюдение за погодой — интересное и захватывающее занятие, которым люди увлекались с давних времен. На занятии рассмотрят настоящие сокровища из музейных фондов — дневник погоды самого Алеши Толстого и старинный барометр. (6+)

20 октября, суббота, 11.00. Сказочные выходные для всей семьи

Под чутким руководством режиссера Татьяны Леваковой юные гости и их родители познакомятся с азами актерского мастерства. И перевоплотятся в любимых героев стихов и сказок Корнея Чуковского. (6+)

20 октября, суббота, 16.00. Лекция-экскурсия «Толстой — фигура остранения»

Экскурсия по историко-литературной экспозиции музея-усадьбы Алексея Толстого. Участники вместе с ним пройдут по запутанной дороге отечественной культуры первой половины ХХ века, от модернизма до сталинского «большого стиля», рассматривая каждый исторический этап с помощью особой, остраняющей толстовской оптики, которая позволяет вывести читателя и слушателя из «автоматизма восприятия». (16+)

21 октября, воскресенье, 12.00. Тематическое познавательно-игровое занятие «Осень — перемен восемь»

Посетители узнают много нового и интересного из жизни птиц, деревьев, растений. Детям расскажут о том, какие названия были у осенних месяцев в старину, о народных приметах в поговорках и пословицах. А еще им предстоит выполнить интересное творческое задание — своими руками «вырастить» яблоньку с яблоками. (6+)

21 октября, воскресенье, 16.00. Занятие из цикла «Игры со временем». Тема: «Лисичкин хлеб»

На занятии маленькие посетители прочтут рассказ «Лисичкин хлеб», используя приемы интерактивного чтения. (6+)

25 октября, четверг, 19.00. Экскурсия по выставке советской рекламы «Смотрите! Требуйте! Покупайте!»

Лекторий от основателя рекламного агентства MAXMEDIA, члена Гильдии маркетологов, члена совета Самарского маркетингового клуба Максима Шейдина. (18+)

27 октября, суббота, 15.00. Лекция «Русский авангард. Софья Дымшиц»

На лекции посетителям расскажут о второй жене Алексея Толстого, художнице-авангардистке Софье Дымшиц, и русском новаторском искусстве в целом. (16+)