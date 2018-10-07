Французы рассказали самарцам о борьбе с бешенством

На базе Самарской государственной сельскохозяйственной академии с 27 по 29 сентября проходил «Российско-французский диалог в Дни памяти Луи Пастера».

Он состоялся при поддержке департамента ветеринарии и регионального минсельхоза, а также посольства Франции в Москве.

Благодетель человечества

Инициатором проведения научно-практического форума был герой эксперт Международной организации здравоохранения, доктор ветеринарии Миша Румянцев. К нам приехала представительная французская делегация, в состав которой вошли ученые из самого первого в мире ветеринарного университета Лиона, гость из Музея Пастера в городе Доль, представители благотворительного Фонда Мерье и консалтингово-инвестиционных компаний.

Первый день форума был посвящен рассказу о жизни Луи Пастера, его учителей и учеников. С докладом о ветеринарной школе, созданной в Лионе 250 лет назад Клодом Буржеля, выступил профессор Мишель Пепен. Миша Румянцев приветствовал собравшихся от имени Бенуа Мирибеля, директора Фонда Мерье. Эта организация была основана учеником Пастера Шарлем Мерье, предприятия семьи которого производят сегодня большую часть современных вакцин в мире. Румянцев напомнил, что врач спасает больного, а ветеринар — человечество.

Историк Алэн Маршаль рассказал, что деньги на памятник ученому на его родине собирали по всему миру, в том числе в России. Этот вопрос обсуждали даже на заседаниях Самарского земства. Факт зафиксирован в архивных документах.

Заместитель руководителя Центрального архива региона Ольга Зубова напомнила, что за два года до появления Пастеровского института в Париже в Самаре была создана прививочная станция. Работа объединила местное общество врачей и земство. Николай Ретин, представитель Самарского клинического центра Федерального медико-биологического агентства, представил объемный доклад об истории Пастеровской станции Самары, который чрезвычайно впечатлил французских гостей. Он также продемонстрировал публикации, вышедшие на эту тему в «Самарской газете», и презентацию на французском языке, выполненную нашим журналистом Татьяной Гридневой. В результате Ретина пригласили выступить с докладом на ежегодной конференции французского Исторического общества.

Обмен опытом

Во время второй части конференции затронули практические вопросы, касающиеся ситуации с бешенством и другими тяжелыми инфекционными заболеваниями во Франции и России, обсудили современные меры борьбы с ними.

С докладом выступил представитель департамента ветеринарии Виктор Арсентьев. Он обрисовал эпизоотическое состояние, меры профилактики и борьбы с бешенством в Самарской области. По его словам, обычно за год фиксировали полтора десятка случаев заболевания бешенством, однако в последнее время число удвоилось. Он попросил французских гостей поделиться опытом, как удалось полностью избавить страны Западной Европы от этого недуга.

Мишель Пепен рассказал о стратегии борьбы с бешенством, африканской чумой свиней и лейкозом крупного рогатого скота во Франции. Гости из соседних регионов — ученые из университетов и научно-исследовательских центров Ульяновска, Саратова и Казани — рассказали о ситуации с бешенством на их территориях, а также о профилактике тяжелых инфекционных заболеваний и о современных российских вакцинах. На другой день состоялся семинар с участием французских ученых для ветеринарных врачей Самарской области, а также посещение сельскохозяйственных ферм.

Педагогические мастер-классы

Вместе с представителями «Альянс Франсез Самара» 28 сентября гости посетили школу №2 в поселке Усть-Кинельский, ученикам которой рассказали об открытии Луи Пастера, а также о мерах первой помощи при укусе больным бешенством животным.

29 сентября делегацию встречала самарская гимназия №1. Там собралось более сотни школьников города, изучающих французский язык. Они услышали информацию о борьбе с опасным заболеванием на французском. Детям подарили книги «От бешенства к вакцинации», переведенные и отпечатанные на русском языке на средства посольства Франции. Желающие получили экземпляры на французском.

28 сентября во всем мире отмечают День Луи Пастера, которого называли Благодетелем человечества еще при жизни, после открытия им вакцины против бешенства. До сих пор это смертельно опасное заболевание угрожает населению развивающихся стран. Поэтому Всемирная организация борьбы с бешенством, Всемирная организация охраны здоровья животных и Фонд Мерье проводят одновременно с чествованием Пастера Дни борьбы с бешенством по всему миру.

Мишель Пепен, ПРОФЕССОР ЛИОНСКОГО ВЕТЕРИНАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА: Первые в России Дни борьбы с бешенством в Самаре прошли очень успешно. Мы очень благодарны международному отделу Самарской сельскохозяйственной академии за прекрасную организацию этого важного мероприятия. Надеемся, что это первый шаг в установлении долговременного сотрудничества наших вузов.

Алексей Брумин, ПРОРЕКТОР ПО РАЗВИТИЮ САМАРСКОЙ ГСХА: Наша встреча с французскими учеными должна послужить примером того, как надо выстраивать международные связи, невзирая на не очень благоприятную для этого обстановку. Мы смогли в течение всего нескольких месяцев подготовить русско- французский форум благодаря деятельному участию правительства области и поддержке губернатора Дмитрия Азарова, к которому лично обратился Миша Румянцев. Этот форум — одно из первых мероприятий, которые мы готовим к столетию академии.