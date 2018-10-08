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23,5% жителей Самарской области — «беби-бумеры»
Что интересно самарцам этого поколения
На этой неделе в нашей стране, как и во всем мире, отмечался День пожилого человека.
Только вот кого в действительности можно назвать «пожилым»? С какого момента к человеку применимо определение «старый» — с выхода на пенсию? Справедливо ли считать «начинающих» пенсионеров старыми и каковы на самом деле интересы этого поколения? Разобраться в теме нам помогли работы специалистов из Российской школы теории поколений, а также комментарии самарских экспертов.
Возраст не в цифрах
Всемирная организация здравоохранения имеет свою классификацию возрастов. Согласно ей, люди с 25 до 44 лет — молодые, с 44 до 60 — среднего возраста, с 60 до 75 лет — пожилые, далее наступает старость.
Американские ученые, основатели теории поколений Уильям Штраус и Нейл Хоув считают, что поколения отличаются друг от друга и подчас конфликтуют между собой не из-за разницы в возрасте, а из-за разницы ценностей. Эксперты причисляют тех, кого можно было бы назвать молодыми пенсионерами, к поколению «беби-бумеров». Если точнее, то к этому поколению относят и тех, кто немного старше. В целом же «беби-бумерами» принято считать рожденных с 1944 по 1964 год. Следующие 20 лет ассоциируют с пресловутым «поколением икс», оно охватывает годы с 1964 по 1984. Кто-то называет их «потерянным» поколением. Детей рубежа веков считают «милениумами», или «игреками». Их отличительная черта — свобода, причем во всех ее проявлениях. Люди этого поколения, как полагают специалисты, не имеют представления о фантастике. Они очевидцы постоянных технологических прорывов, верят, что нет ничего невозможного, а то, чего еще нет, совсем скоро придумают и обязательно изобретут. Неинтересную работу они бросают, новые тренды стремятся попробовать на себе. Тех же, кому свидетельства о рождении начали выдавать с 2004 года, называют «хоумлендерами», или «поколением зет».
Команда молодости нашей
По мнению Евгении Шамис, автора серии публикаций, посвященной теории поколений, основная ценность «беби-бумеров» — быть молодыми. Об этом она пишет в материале для сайта rugenerations.ru. Эта теория отчасти объясняет социальное ощущение того, что сегодня пожилыми становятся несколько позже, чем происходит выход на пенсию. Как указывает Шамис, понятие молодости у поколения 40 — 60-х ассоциируется с воспоминаниями об их собственной активной юности. Привыкшие жить в драйве масштабных советских строек и ставшие свидетелями великих человеческих открытий, как, например, полет человека в космос, «беби-бумеры» продолжают чувствовать себя молодыми, невзирая на цифры в паспорте. Им нравится быть активными, разбираться в молодежных вопросах, выглядеть и чувствовать себя свежо. Этот культ молодости отражается на всех сферах жизни, в том числе и на потребительском поведении. Они хотят носить красивую и статусную одежду «не для бабушек», да и вообще им не нравится, когда их называют пожилыми. Равно как претит этот статус и англоязычным людям старше 50. В США и Англии из соображений толерантности в речи слова «выход на пенсию» иногда заменяют понятием «современная зрелость». А в учебниках для английских журналистов указано, что эпитет «старый» автор может применять только к герою, чей возраст более 70 лет.
Как отмечает Шамис, «беби-бумеры» готовы осваивать новые умения и даже новые виды спорта, будь то экзотический дайвинг, экстремальный серфинг или фитнес. Даже на нашей самарской горнолыжке среди любителей скорости нередко встречаются весьма уверенно катающиеся, а порой и дающие фору юнцам лыжники и бордеры за 50.
«Беби-бумеры» не чуждаются новых технологий. Они хотят обладать молодежными гаджетами, хотя при этом не всегда используют все их технологические возможности. В значительной части инженеры по образованию, «беби-бумеры» просят «продвинутых» внуков помочь с выбором модного телефона, чтобы оставаться на волне современности.
Как пишет Шамис, поколение «молодых комсомольцев» еще долго будет составлять весомую долю населения нашей страны, покидать политическую, общественную и бизнес-сцену оно совсем не собирается.