23,5% жителей Самарской области — «беби-бумеры»

На этой неделе в нашей стране, как и во всем мире, отмечался День пожилого человека.

Только вот кого в действительности можно назвать «пожилым»? С какого момента к человеку применимо определение «старый» — с выхода на пенсию? Справедливо ли считать «начинающих» пенсионеров старыми и каковы на самом деле интересы этого поколения? Разобраться в теме нам помогли работы специалистов из Российской школы теории поколений, а также комментарии самарских экспертов.

Возраст не в цифрах

Всемирная организация здравоохранения имеет свою классификацию возрастов. Согласно ей, люди с 25 до 44 лет — молодые, с 44 до 60 — среднего возраста, с 60 до 75 лет — пожилые, далее наступает старость.

Американские ученые, основатели теории поколений Уильям Штраус и Нейл Хоув считают, что поколения отличаются друг от друга и подчас конфликтуют между собой не из-за разницы в возрасте, а из-за разницы ценностей. Эксперты причисляют тех, кого можно было бы назвать молодыми пенсионерами, к поколению «беби-бумеров». Если точнее, то к этому поколению относят и тех, кто немного старше. В целом же «беби-бумерами» принято считать рожденных с 1944 по 1964 год. Следующие 20 лет ассоциируют с пресловутым «поколением икс», оно охватывает годы с 1964 по 1984. Кто-то называет их «потерянным» поколением. Детей рубежа веков считают «милениумами», или «игреками». Их отличительная черта — свобода, причем во всех ее проявлениях. Люди этого поколения, как полагают специалисты, не имеют представления о фантастике. Они очевидцы постоянных технологических прорывов, верят, что нет ничего невозможного, а то, чего еще нет, совсем скоро придумают и обязательно изобретут. Неинтересную работу они бросают, новые тренды стремятся попробовать на себе. Тех же, кому свидетельства о рождении начали выдавать с 2004 года, называют «хоумлендерами», или «поколением зет».

Команда молодости нашей

По мнению Евгении Шамис, автора серии публикаций, посвященной теории поколений, основная ценность «беби-бумеров» — быть молодыми. Об этом она пишет в материале для сайта rugenerations.ru. Эта теория отчасти объясняет социальное ощущение того, что сегодня пожилыми становятся несколько позже, чем происходит выход на пенсию. Как указывает Шамис, понятие молодости у поколения 40 — 60-х ассоциируется с воспоминаниями об их собственной активной юности. Привыкшие жить в драйве масштабных советских строек и ставшие свидетелями великих человеческих открытий, как, например, полет человека в космос, «беби-бумеры» продолжают чувствовать себя молодыми, невзирая на цифры в паспорте. Им нравится быть активными, разбираться в молодежных вопросах, выглядеть и чувствовать себя свежо. Этот культ молодости отражается на всех сферах жизни, в том числе и на потребительском поведении. Они хотят носить красивую и статусную одежду «не для бабушек», да и вообще им не нравится, когда их называют пожилыми. Равно как претит этот статус и англоязычным людям старше 50. В США и Англии из соображений толерантности в речи слова «выход на пенсию» иногда заменяют понятием «современная зрелость». А в учебниках для английских журналистов указано, что эпитет «старый» автор может применять только к герою, чей возраст более 70 лет.

Как отмечает Шамис, «беби-бумеры» готовы осваивать новые умения и даже новые виды спорта, будь то экзотический дайвинг, экстремальный серфинг или фитнес. Даже на нашей самарской горнолыжке среди любителей скорости нередко встречаются весьма уверенно катающиеся, а порой и дающие фору юнцам лыжники и бордеры за 50.

«Беби-бумеры» не чуждаются новых технологий. Они хотят обладать молодежными гаджетами, хотя при этом не всегда используют все их технологические возможности. В значительной части инженеры по образованию, «беби-бумеры» просят «продвинутых» внуков помочь с выбором модного телефона, чтобы оставаться на волне современности.

Как пишет Шамис, поколение «молодых комсомольцев» еще долго будет составлять весомую долю населения нашей страны, покидать политическую, общественную и бизнес-сцену оно совсем не собирается.

Согласно данным Самарастата, сейчас в губернии проживает более 750 тысяч «беби-бумеров». Если учесть, что все население региона насчитывает около 3,1 млн человек, то доля «беби-бумеров» составляет 23,5%. Молодые люди — 25-44 года. Люди среднего возраста — 44-60 лет. Пожилые люди — 60-75 лет. Далее наступает старость.

Татьяна Федорова, РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА МАРКЕТИНГА ООО «САМАРАИНТУР С»: Сейчас пенсионеры путешествуют чаще, чем их ровесники несколько лет назад. Безусловно, дача и внуки все еще в приоритетах нашего старшего поколения, но видна тенденция к увеличению интереса к активному образу жизни. Еще лет пять назад мы могли бы сказать, что наши клиенты «серебряного» возраста предпочитают отдых в санаториях и речные круизы. Сейчас к этим направлениям я бы добавила и экскурсионный отдых за границей, путешествия по России. Активно откликаются на предложения туров выходного дня: туры с элементами скандинавской ходьбы, оздоровительные детокс-туры, йога- туры. Один из самарских санаториев разработал серию трехдневных туров для женщин «Женское счастье», «Я себя люблю». 40% участников этих программ — женщины старше 50 лет. Из года в год растет число пенсионе- ров, оформляющих загранпаспорта и выбирающих для отдыха Турцию, Болгарию, Испанию. При этом им интересно не пассивное лежание на пляже, а активное использование всех услуг туриндустрии: горные восхождения, водные виды развлечений, экскурсии и так далее. Интересно, что за последний год подарочных сертификатов на туристические услуги к юбилеям и годовщинам свадеб для людей старшего поколения у нас приобретено больше, чем в совокупности за предыдущие три года.

Глеб Рушковский, ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ УФНС РОССИИ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, СОВЕТНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ РФ 2-ГО КЛАССА: По состоянию на 1 октября 2018 года на территории Самарской области на учете состоит 75 441 индивидуальный предприниматель. 14 процентов из них — люди старше 55 лет. В 2005 году их доля составляла около восьми процентов. С начала текущего года единым регистрационным центром при инспекции Федеральной налоговой службы России по Красноглинскому району зарегистрирован 16 081 индивидуальный предприниматель. 1 388 из них старше 55 лет. 13 лет назад их было 535 из 8 177 новых индивидуальных предпринимателей. В целом в Самарской области за последние годы отмечен рост зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в разных возрастных категориях. Процесс закономерен, поскольку реализуются комплексные меры, направленные на поддержку и развитие бизнеса. В частности, государственная регистрация открытия своего дела теперь максимально проста и ускорена до трех рабочих дней после подачи документов в регистрирующий орган. Процедуры, на которые когда-то уходили часы, теперь занимают минуты.

Антон Рытов, ДОЦЕНТ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА САМАРСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ С.П. КОРОЛЕВА, КАНДИДАТ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК: Современный человек уже не ждет старости как приговора. Конечно, все зависит от самого человека, как он себя ощущает, но сейчас важно поддерживать не биологический возраст, а социальный. В истории нашей цивилизации немало примеров, когда великие открытия или культурные шедевры создавались людьми преклонного возраста. Например, Микеланджело расписал Сикстинскую капеллу в возрасте 61 — 65 лет, Иоганн Вольфганг Гете закончил работать над «Фаустом» в 80, великий русский ученый Иван Петрович Павлов в 85 руководил Академическим научно-исследовательским институтом. Если хандрить и жаловаться, что все плохо, все болит, ты никому не нужен, то и в 30 лет можно стать стариком. Если же в 80 человек продолжает работать, хочет участвовать в общественной, политической, культурной жизни, хочет знать новости современной жизни, то он и проживет лет до 100, а может, и больше, потому что он социально активен, а это самое главное. Роль в семье у пожилых людей также меняется. Безусловно, пожилой человек продолжает де- литься с молодым поколением своей житейской мудростью, но сейчас дедушка и бабушка — это не только родственники, а еще и друзья для внуков, ведь все больше современный пожилой человек следит за жизнью страны, старается идти в ногу со временем. Зачастую, чтобы решить тот или иной вопрос, внуки идут в первую очередь не к родителям, а к бабушкам или дедушкам. Они считают, что те их лучше пой- мут и помогут.