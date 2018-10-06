700 призывников из Самарской области пойдут служить по контракту

1 октября на территории Самарской области начали работу 46 призывных комиссий.

В осеннюю кампанию «под ружье» станут около двух тысяч молодых людей. Количество уклонистов уменьшается с каждым годом.

— Сейчас молодые люди, не отслужившие в армии без веской причины, не имеют возможности поступить на муниципальную или государственную службу, — объяснил военный комиссар Самарской области генерал-майор Александр Даньшин.

Отправка новобранцев начнется после 20 октября. По словам начальника отдела подготовки и призыва граждан на военную службу Вячеслава Акинина, в регионе сформируют 73 воинские команды. 10 ребят в течение года готовились к службе по программе «Стрелок-парашютист» — они пополнят ряды ВДВ. 15 человек отправятся в Президентский полк. Шестеро отобраны кандидатами во 2-ю научную роту в Воронеже и два — в самарскую спортивную роту. 11 человек выбрали для себя альтернативную службу. Период прохождения этой службы в гражданских организациях 21 месяц, в военных — полтора года. Более 150 призывников прошли подготовку по военным специальностям в ДОСААФ России и организациях среднего профессионального образования. Женатые и с детьми, а также имеющие родителей пенсионного возраста будут служить поближе к дому — в Самарской и соседних областях. При этом военнослужащие будут получать денежное довольствие в размере 2000 рублей, а имеющие статус «сирота» — 3000.

Все больше жителей губернии выбирают службу по контракту, в этом году их 700 человек, в том числе 12 женщин. По словам начальника пункта отбора на военную службу по контракту Самары Асфана Валеева, таким призывникам государство предлагает зарплаты от 19,5 тысячи до 60 тысяч рублей, продовольственное и вещевое обеспечение, а также возможность выбирать место службы.

Председатель региональной военно-врачебной комиссии Игорь Кузов отметил, что самарские призывники становятся крепче год от года — процент ребят, годных к прохождению военной службы, растет. Но есть и те, кого освобождают по состоянию здоровья. Среди причин преобладают болезни костно-мышечной системы, в основном сколиоз и плоскостопие. На втором месте — психические заболевания. Третье место занимают болезни органов дыхания.

Даньшин подчеркнул: современной армии бояться не стоит.

— Сейчас не 90-е годы, а в армии все по-другому, — уверяет военный комиссар. — Совершенствуется система питания, вплоть до шведского стола, уходит казарменная система. Самое главное, что в современной армии военнослужащие занимаются военной подготовкой, а не хозяйственными работами.