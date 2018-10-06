На Ленинградской открыли мемориальную доску в честь самарского художника

Несколько поколений самарских художников выросли под руководством Юрия Филиппова — мастера, который продолжал традиции русской реалистической школы.

В память о нем открыли мемориальную доску. Ее установили на здании на улице Ленинградской, 92, где находится факультет культуры и искусства Самарского государственного социально-педагогического университета. В вузе Филиппов много лет возглавлял кафедру изобразительного искусства, созданную по его же инициативе.

На открытии присутствовали студенты и работники университета, которые почтили память художника, возложили цветы.

— Юрий Иванович был великолепным учителем, оставившим огромное количество последователей, которые сегодня прославляют регион, развивают искусство и культуру. Он посвятил всю свою жизнь нашей губернии, — сказал врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов.

— Берите пример с Юрия Филиппова. Я говорю о нем не только как о художнике, но и о человеке с большой буквы, — обратился к студентам ректор вуза Олег Мочалов. — Много лет он проработал в этом здании на Ленинградской. Теперь память о нем будет жить здесь вечно.

В корпусе университета организовали небольшую выставку работ Филиппова. Как вспоминали его коллеги, он писал прекрасные портреты и пейзажи.

— Он был талантливым живописцем, а также очень отзывчивым человеком, — говорит ученица мастера Татьяна Краснощекова. — Мы продолжаем беречь его традиции и благодарим, что он направил нас на верный путь. Практически половина самарских художников состоит из его воспитанников. Многие из них уже стали членами Союза художников.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн предложил провести выставку Юрия Ивановича в Третьяковской галерее:

— Задача максимум — в Москве, минимум — в будущем самарском филиале.