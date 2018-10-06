Фасад ЖК «Волна» на улице Максима Горького сделают более эстетичным

Глава Самары Елена Лапушкина и депутат Государственной думы Александр Хинштейн встретились с инициативной группой, выступающей против строительства жилого комплекса «Волна» на улице Максима Горького, 135.

Представители власти уже выезжали на место конфликта в сентябре, местным жителям обещали помочь разобраться в проблемной ситуации.

Противники проекта — обитатели ближайших домов утверждают, что разрешение на строительство было выдано с нарушениями. Месяц назад они направили исковое заявление об отмене этого документа. Главный камень преткновения — высота здания.

— По новым правилам застройки и землепользования предельный показатель для строительства в этой зоне — 12 метров, а дом явно собираются сделать выше. Кроме того, не решена проблема с парковкой, а значит, все машины окажутся в нашем дворе, — считает представитель инициативной группы Дмитрий Славецкий.

Также жители опасаются, что новый проект может привести к просадкам грунта и повредит устойчивости соседних домов. Руководитель строительной компании «Град» Эдуард Шматков заверил, что вопрос был проработан со специалистами. По мнению проектировавшего дом архитектора, новое здание толькоиулучшит устойчивость расположенных рядом сооружений.

— Вся первая линия набережной, кроме этого участка, давно застроена. Управление охраны культурного наследия Самарской области уведомило нас, что предлагаемое проектное решение не противоречит регламенту этой зоны. Здание будет расположено на склоне, предусмотрены подземная парковка и магазины в цокольном этаже.

Таким образом, над землей будет возвышаться только пять этажей, — пообещал Шматков.

Суд не усмотрел в действиях застройщика и властей каких-либо нарушений. Но жители не согласны с таким вердиктом.

Александр Хинштейн напомнил инициативной группе, что конфликт должен быть разрешен в правовом поле. Депутат предложил пойти на компромисс и сформировать требования к застройщику, исходя из того, что строительство на улице Максима Горького будет продолжено, а проверкой нарушений займется

прокуратура.

Компания готова пойти на соглашение с жителями. Застройщик обещает, что высота дома не превысит 18 метров. Чтобы здание соответствовало архитектурному стилю исторической части города, фасад сделают более эстетичным. Его внешний вид утвердит Градостроительный совет города. Непонятные моменты жители смогут обсудить на встрече с врио руководителя управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области Владимиром Филипенко.

Елена Лапушкина предложила участникам встречи провести дополнительную экспертизу, чтобы убедиться, что новое здание не угрожает безопасности жителей и целостности склона. Также предстоит решить проблему с парковочными местами. В планах и дополнительное озеленение. Шматков заявил, что компания готова посадить деревья и установить новые малые архитектурные формы.

— Застройщик должен уделить особое внимание развитию городской среды и облагородить территорию в соответствии с пожеланиями жителей, — подчеркнула мэр.