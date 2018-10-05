Технологии

Опасного производства в поселке Мехзавод не будет

05.10.2018
Автор текста: Ирина Исаева 0 129

Об этом на встрече с жителями 5 октября заявил глава администрации Красноглинского района Олег Комаров.

В течение последнего месяца жители поселка Мехзавод обсуждали горячую новость: на месте гаражного массива в 10-м квартале планируется строительство некоего производства IV-V степени вредности.

По слухам, на этом месте без малого четырех тысяч гаражей появится то ли опасное химическое производство, то ли завод по переработке мусора. Люди, по понятным причинам, волновались  — рядом жилые дома, школа, детский сад, центр дополнительного образования. 

Публичные слушания по этому вопросу должны были пройти 23 октября. Точки над i были расставлены вечером, 5 октября: с обеспокоенными собственниками гаражей встретились заместитель руководителя департамента градостроительства Вячеслав Коновалов и глава администрации Красноглинского района Олег Комаров.

—  Публичные слушания отменены, пока в проект не будут внесены все замечания, высказанные жителями на предыдущей встрече 30 сентября, — рассказал Комаров. Он пояснил, что сноса гаражей, построенных еще в 50-60-е годы прошлого века, не будет. Строительства опасного производства на этом месте тоже не планируется. На участке, который находится рядом с массивом, будет располагаться сервисный центр по ремонту автомобилей.

— Второй вопрос, волнующий жителей – огромное количество гаражей, которые люди не могут оформить по разным причинам: либо нет документов, либо строения находятся в охранной зоне линии электропередач, — продолжил глава районной администрации. – Уже на следующей неделе мы проведем встречу с представителями ГСК, сетевой компании, чтобы выработать дорожную карту и понять, что именно мы можем сделать, чтобы люди узаконили свою собственность.

По словам Олега Комарова, новый проект будет представлен на суд общественности до конца текущего года.

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