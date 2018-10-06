Бизнес

«Кинап» задолжал за отопление почти три миллиона рублей

06.10.2018
Автор текста: Анна Турова Автор фото: Владимир Пермяков 0 57

Всего более 2000 организаций в Самарской области рискуют остаться без тепла из-за долгов.

Это офисные и  торгово-развлекательные центры, предприятия сферы услуг, ритейла. К началу октября их суммарный долг составляет 155 миллионов рублей. Одним из крупнейших должников, как отмечают в ПАО «Т Плюс», стал культурно-развлекательный центр «Кинап». Он принадлежит ООО «Самарский Деловой Центр». Компания должна за отопление 2,8 миллиона рублей.

Кроме того, в списке неплательщиков и ООО «Тандер». Сеть супермаркетов «Магнит» в Новокуйбышевске задолжала 500 тысяч рублей, сообщили sgpress.ru в ПАО «Т Плюс».

Как отмечают в компании, потребители, являющиеся юридическими лицами и имеющие просроченную задолженность за тепло, не получат отопления до момента полной оплаты долга.

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