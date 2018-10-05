Пресс-конференция «Как сохранить зрение школьника»

8 октября, в понедельник, в 12.30 в пресс-центре «Самарской газеты» состоится пресс-конференция на тему «Как сохранить зрение школьника».

Мероприятие приурочено ко Всемирному дню зрения, который в этом году отмечается 11 октября. Какие болезни глаз наиболее распространены среди детей Самары и области? Насколько распространена близорукость среди городских школьников? Дети какого возраста в первую очередь попадают в группу риска? Как предупредить близорукость и на какие симптомы обращать внимание в первую очередь? Как часто школьникам необходимо проходить профилактические осмотры у офтальмолога? Как ребенку в очках избежать насмешек одноклассников и чем могут помочь родители? Ответы на эти и другие вопросы будут даны в ходе пресс-конференции.

Спикеры:

— главный внештатный специалист по детской офтальмологии Министерства здравоохранения Самарской области — доцент кафедры офтальмологии ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, врача-офтальмолог — Ольга ЖУКОВА,

— детский и семейный психолог — Анна ЕДАВКИНА.

Аккредитация:

Оксана Анищенко,

руководитель пресс-центра «Самарской газеты»

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Пресс-центр «Самарской газеты» расположен по адресу: ул. Высоцкого, 8, 5 этаж.