Три четверти жилых домов в Самаре получают тепло

Тепло поступило уже в 7467 жилых домов города. Это 72,8% всего жилого фонда Самары.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, запуск тепла осуществлен в 263 объектах здравоохранения, в 116 объектах культуры, в 86 объектах спорта, в 204 школах, в 213 детских садах, в 93 ВУЗах и ССУЗах.

В оставшиеся объекты, где сейчас продолжается регулировка теплосистем, тепло будет запущено в ближайшие дни. Ресурсным организациям поручено более оперативно завершать работы на теплосетях.

Подача тепла происходит поэтапно. Своевременность подачи отопления и соблюдение температурного режима находятся на постоянном контроле руководства города, профильного департамента и глав администраций внутригородских районов.