ЖКХ
Три четверти жилых домов в Самаре получают тепло
Тепло поступило уже в 7467 жилых домов города. Это 72,8% всего жилого фонда Самары.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, запуск тепла осуществлен в 263 объектах здравоохранения, в 116 объектах культуры, в 86 объектах спорта, в 204 школах, в 213 детских садах, в 93 ВУЗах и ССУЗах.
В оставшиеся объекты, где сейчас продолжается регулировка теплосистем, тепло будет запущено в ближайшие дни. Ресурсным организациям поручено более оперативно завершать работы на теплосетях.
Подача тепла происходит поэтапно. Своевременность подачи отопления и соблюдение температурного режима находятся на постоянном контроле руководства города, профильного департамента и глав администраций внутригородских районов.