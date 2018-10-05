В пятницу, 5 октября, «Крылья Советов» провели последнюю тренировку со своим уже экс-наставником.

Глава региона Дмитрий Азаров прокомментировал отставку Андрея Тихонова, отметив, что это знаковая персона российского футбола, оставившая яркий след в истории «Крыльев».

— Вместе нам удалось успешно решить задачу по возвращению «Крыльев» в премьер-лигу. Это произошло в исторический момент — когда у нас появился новый современный стадион, мы принимали матчи ЧМ-2018. Возвращение в премьер-лигу и новый стадион дали мощнейший импульс к интересу к футболу в Самарской области. Болельщик стал возвращаться на трибуну. Я благодарен Андрею Валерьевичу за работу в «Крыльях». Сегодня у нас состоялся личный разговор. Он всегда останется неотъемлемой частью нашего клуба, и мы всегда будем рады видеть его в Самаре, — сказал губернатор.