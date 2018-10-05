Рисунки юных самарцев могут поместить на новогодние открытки

Стартовал конкурс новогодних открыток «Нарисуй «Елку Победы».

Его организаторами являются московский Музей Победы и «Почта России». Юным художникам предлагают нарисовать обложки для серии коллекционных открыток на тему новогоднего праздника победного 1945 года.

Для того, чтобы принять участие, необходимо заполнить заявку по ссылке и прикрепить рисунок в формате jpg . Размер работы должен быть не менее 2000 пикселей по большей стороне (300 dpi). Один участник может отправить только один рисунок.

К участию в конкурсе приглашаются ребята в возрасте от 7 до 17 лет. Работы будут оцениваться в трех возрастных номинациях: от 7 до 10 лет, от 11 до 14 лет и от 15 до 17 лет. В каждой категории компетентное жюри выберет трех победителей. Финалисты конкурса будут объявлены 18 ноября.

Работы будут приниматься до 31 октября. Рисунки могут быть выполнены в любой технике. Рисунки девяти победителей будут использованы для создания коллекционной серии новогодних открыток, которую выпустят тиражом 2000 экземпляров.

Рисунки должны соответствовать времени, передать атмосферу праздника, и показать какой была новогодняя елка 1945 года. Конкурсанты могут создать свои рисунки по рассказам бабушек и дедушек, или по фотографиям из семейных архивов. В случае, если в основу открытки легла семейная история, конкурсант может приложить к рисунку рассказ об изображенном событии.