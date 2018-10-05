Как добраться до «Самара Арены» на матч «Крылья Советов» — «Динамо»

В субботу, 6 октября, на стадионе «Самара Арена» «Крылья» сыграют с московским «Динамо». Матч десятого тура РПЛ начнется в 15.00.

Для болельщиков на личном транспорте будет работать бесплатная Северная парковка стадиона. Заезд на парковку со стороны Демократической по улице Арена 2018, далее — по улице 2-ой проезд, а также со стороны Волжского шоссе по улице 2-ая Стадионная, далее — по улице 2-ой проезд.

Будет работать специальный трамвай S5 от улицы Тухачевского с 11.57 и от Барбошиной поляны с 12.30. Интервал движения – 6-7 минут.

Кроме того, до стадиона «Самара Арена» можно будет добраться на общественном транспорте:

— на трамваях №№5, 11, 12, 22, на троллейбусах №№8, 9, 19 и на автобусах №№ 6, 21, 21м, 50, 89, 203, 206, 226, 261, 295, 297 — до остановки «Барбошина поляна» на улице Ново-Садовая, далее — с пересадкой на трамвай S5;

— на автобусе №50 до остановки «Дачи» по Демократической, далее – пешком до стадиона;

— на трамваях №№22, 24, 25 – до остановки «Московское шоссе» по Ташкентской, далее — с пересадкой на трамвай S5;

— на автобусах №№1, 45, 51, 67, 96, 205, 210, 268, 295 до остановки «Улица Алма-Атинская» по Московскому шоссе, далее – пешком до стадиона.

Для вывоза со стадиона задействуют проходящие вблизи регулярные автобусные маршруты. Также работать специальный трамвай S5.

Посадка на трамваи будет с двух площадок. С правой площадки (по направлению в сторону Московского шоссе) трамваи будут отправляться по маршруту «Стадион – Барбошина поляна» (со всеми остановками), а с левой площадки – по маршруту «Стадион – Железнодорожный вокзал – ул. Тухачевского» (также со всеми остановками), говорится в сообщении администрации Самары.