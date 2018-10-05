Андрей Тихонов покинул самарские «Крылья Советов»

Об этом сообщает пресс-служба самарского футбольного клуба.

В пятницу, 5 октября, команда провела последнюю тренировку с Андреем Тихоновым к качестве главного тренера.

– Такова футбольная жизнь: на определенных этапах команды и тренеры расстаются. Сейчас такой момент наступил в «Крыльях». Я покидаю Самару с самыми теплыми чувствами. Мы с командой и болельщиками вместе прошли непростой период. Вернулись в элиту российского футбола, с побед начали историю прекрасной новой арены. Все это время «Крылья» чувствовали ту особенную поддержку, которую оказывали нам на каждой игре и за пределами стадиона любители футбола, ветераны и вся футбольная Самара. Конечно, не могу не отметить наш фанатский сектор – активную группу ребят за воротами, которых мы слышим на всех стадионах, где бы мы ни играли.

Я всегда чувствовал себя в Самаре , как дома. И выходя на поле, как игрок «Крыльев», и выводя команду на матчи, в качестве тренера. На нашей клубной базе по-домашнему тепло и уютно, за что говорю отдельное спасибо всем, кто работает в «Крыльях Советов» — попрощался Андрей Тихонов.

По информации sgpress.ru, самарский клуб ведет переговоры с сербским тренером Миодрагом Божовичем. Он может стать новым главным тренером самарцев.