События уик-энда: «Операция Пластилин» в «Звезде» и исторический фестиваль в центре Самары

Подходит к концу рабочая неделя, и многие из нас задаются вопросом, как провести предстоящий уик-энд. Конечно, в такую погоду можно остаться дома, но мы предлагаем провести выходные интересно.

Дискотека 90-х

В пятницу, 5 октября, в «Макхолле» пройдет дискотека 90-х. Жителей Самары приглашают поностальгировать и потанцевать под старые хиты.

5 октября, шоу-ресторан «Макхолл» (ул. Революционная, 146в);

Вход свободный,18+.

Автоквест

В субботу, 6 октября, на парковке ТК «Амбар» пройдет автоквест. Каждый участник получает задание, где зашифрована точка в городе. Его нужно разгадать, приехать туда и получить новый ребус. И так до финиша. Главный приз — комплект автомобильных шин для машины.

6 октября, 13:00, ТК «Амбар» (Южное шоссе, 5).

Вход свободный, 0+.

Исторический фестиваль

В пятницу и субботу, 5 и 6 октября, в музее Фрунзе пройдет фестиваль «Ожившие страницы истории». В программе открытие выставки «Солдаты Самары. 1918 год». Также на фестивале покажут документальные фильмы о Самаре во время Октябрьской революции, проведут мастер-классы по созданию «будёновки» из бумаги, реконструируют повседневную жизнь города 1918 года и бой за Самару. Будут работать интерактивные площадки.

6 октября, 12.00, музей Алабина (ул. Ленинская, 142).

Вход свободный, 0+.

Пешеходная экскурсия

В субботу, 6 октября, пройдет пешеходная экскурсия «Литературная Самара». Посетители узнают, кто из известных писателей жил в городе или посещал его. Также участники узнают, к кому в гости они ходили и с кем из наших земляков водили дружбу, какие драматически события они застали в нашем городе и что интересного с ними произошло на самарской земле. Запись по телефону 332-11-22.

6 октября, 16:00, Самарский литературный музей (ул. Фрунзе 155).

Цена билета: 200 рублей, 16+.

«Операция Пластилин»

В субботу, 6 октября, группа «Операция Пластилин» приедет в Самару. Она презентует альбом в клубе «Звезда». На протяжении всей осени выпуская сингл за синглом, «Операция Пластилин» привлекает под свои флаги все большую армию поклонников.

6 октября, 20:00, клуб «Звезда» (ул. Ново-Садовая, 106).

Цена билета: от 800 рублей, 12+.

Праздник в зоопарке

В субботу, 6 октября, в Самарском зоопарке отметят «Всемирный день защиты животных». Участникам расскажут об истории праздника, о роли зоопарков в сохранении редких видов животных. Ребята смогут поучаствовать в увлекательных викторинах, зооконкурсах и подвижных играх. Все гости мероприятия получат памятные сувениры.

6 октября, 14:00, Самарский зоопарк (ул. Ново-Садовая, 146).

Цена билета: детям до 2 лет — бесплатно, от 2 до 7 лет — 150 рублей, остальным — 300 рублей.

Премьера спектакля

В субботу и воскресенье, 6 и 7 октября, учебный театр СГИК покажет премьеру. На суд зрителя представят спектакль «Они другие». Режиссёр-постановщик Ольга Рябова

6 октября, 18:00, 7 октября, 15:00, учебный театр СГИК (улица Фрунзе, 138, II корпус СГИК)

Цена билета: 150 рублей, 12+.