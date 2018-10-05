Более 60% жилых домов в Самаре подключили к отоплению

Отопительный сезон в нашем городе стартовал в начале этой недели.

По сообщению пресс-службы городской администрации, тепло пришло в 6264 многоквартирных дома. Это 61,1% жилищного фонда.

Особое внимание уделяется объектам соцсферы. Запуск тепла осуществлен в 255 объектах здравоохранения, в 107 объектах культуры, в 85 объектах спорта, в 195 школах, в 208 детских садах, в 93 ВУЗах и ССУЗах.

На завершающей стадии находятся работы по плановой перекладке тепловой сети в районе пересечения улиц Урицкого и Спортивной, которые будут завершены в пятницу, 5 октября. Сразу после этого тепло поступит потребителям Ленинского и Железнодорожного районов в границах улиц Красноармейской, Аксакова, Ульяновской, Арцыбушевской, Братьев Коростелевых, Льва Толстого.

Устраняются повреждения в тепловой камере на пересечении улиц Ново-Вокзальной и Стара-Загоры. Это позволит нормализовать гидравлические параметры в границах улиц Советской Армии, Карла Маркса, Авроры. Работы планируют завершить до 12.00 пятницы, 5 октября.

Отметим, что подача тепла идет в плановом режиме.