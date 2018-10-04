События

Комсомольскую площадь в Самаре ожидает ландшафтный редизайн

04.10.2018
Автор текста: Виктория Анистратова Автор фото: Екатерина Елизарова 0 32

Старые, ветхие деревья рядом с управлением Куйбышевской железной дороги вырубят.
Как пояснили в административно-хозяйственном центре Куйбышевской магистрали, многие растения посадили в 50-70 годах прошлого века. 76 из них – больные или «аварийные». Администрация Железнодорожного района разрешила вырубить такие деревья. Жизнеспособные липы выкопают. Если корневая система будет здорова, их пересадят на улицы Железнодорожного района Самары.

В скверах рядом с управлением железной дороги появятся 28 голубых елей высотой 2,5 метра. По периметру – на улицах Спортивной и Агибалова –  высадят 48 четырёхметровых клёна.

Метки
Показать ещё

По теме

03.10.2018
Автор текста: Виктория Анистратова 192

В Самару приедут ведущие мировые нейротехнологи

03.10.2018
Автор текста: Анна Турова 226

В 2019 году майские праздники продлят за счет январских каникул

03.10.2018
Автор текста: Анастасия Михайлова 136

Самарцев приглашают на 1/2 финала Межрегиональной лиги КВН

02.10.2018
Автор текста: Ксения Ястребова Автор фото: Ксения Ястребова 316

Строительство жилого комплекса на улице Часовой в Самаре приостановили на месяц

Добавить комментарий

Комментарий появится после модерации.

© 2011-2018 SGPRESS. Все права защищены.

Газета

Приложение