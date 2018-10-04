Комсомольскую площадь в Самаре ожидает ландшафтный редизайн

Старые, ветхие деревья рядом с управлением Куйбышевской железной дороги вырубят.

Как пояснили в административно-хозяйственном центре Куйбышевской магистрали, многие растения посадили в 50-70 годах прошлого века. 76 из них – больные или «аварийные». Администрация Железнодорожного района разрешила вырубить такие деревья. Жизнеспособные липы выкопают. Если корневая система будет здорова, их пересадят на улицы Железнодорожного района Самары.

В скверах рядом с управлением железной дороги появятся 28 голубых елей высотой 2,5 метра. По периметру – на улицах Спортивной и Агибалова – высадят 48 четырёхметровых клёна.