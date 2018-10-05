Технологии

В Самарской области продали почти тысячу новых iPhone

05.10.2018
Автор текста: Анна Турова 0 33
www.apple.com

Регион в числе лидеров по продажам «яблочной» продукции.

В Самарской области продали 932 новых модели смартфона. По сообщению пресс-службы оператора фискальных данных «ОФД», в России наибольшую выручку в сентябре принес iPhone X – 465 млн рублей. Это четверть от продаж всей линейки смартфонов Apple. Стоимость такого смартфона с объемом памяти 64 гигабайта начинается от 66,4 тысячи рублей.

Самой продаваемой моделью смартфона в сентябре по всей России стал iPhone SE – 8,8 тысячи штук. Начальная цена таких смартфонов с максимальной памятью 128 гигабайт в официальных магазинах начинается от 23 тысяч рублей. На втором месте iPhone 7. Его за минувший сентябрь купили 7108 раз. В среднем такой телефон с самой маленькой памятью 32 гигабайта стоит 32-34 тысячи рублей.

На третьем месте «шестерки» — 7029 купленных смартфонов за сентябрь по всей России. Такую модель с памятью в 32 гигабайта в официальных магазинах можно купить за 19 тысяч рублей.

 

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