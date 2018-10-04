Елена Лапушкина проверила, как подключают к теплу школы и больницы

Отопительный сезон в нашем городе стартовал в понедельник, 1 октября. Подача тепла производится поэтапно.

В четверг, 4 октября, глава Самары Елена Лапушкина проверила ход подачи отопления в учреждения соцсферы.

По словам директора школы №79 Елены Девяткиной, тепло в классы пришло еще несколько дней назад, но в среду, 3 октября, в здании произошел сбой, из-за чего пришлось отключить отопление и приостановить занятия. Специалисты оперативно приехали и устранили порыв, благодаря чему уже вечером того же дня была возобновлена подача тепла.

Батареи стали тёплыми и в родильном отделении городской клинической больницы №2 имени Семашко. Будущие мамы рассказали Елене Лапушкиной, что периодически открывают окна в палатах, чтобы не было слишком жарко.

Тепло в дом № 86 по улице Гагарина обещают дать в ближайшие два дня. Сейчас специалисты завершают плановые работы по ремонту инженерных коммуникаций, чтобы избежать порывов в зимний период.

По словам представителя подрядной организации, на данном участке теплотрассы периодически происходили аварийные ситуации, поэтому в этом году он был внесен в перечень объектов, на которых необходимо провести перекладку коммуникаций. На данный момент схема собрана, трубы заполнены, опрессовка произведена, система готова к подаче отопления в дома. По планам отопление в жилой дом должны дать в ближайшие два дня.

Елена Лапушкина отметила, что подача тепла идет в плановом режиме:

— В целом по городу сбоев нет, есть отдельные объекты, на которых завершаются плановые работы. Специалистам дано поручение сделать это как можно скорее, чтобы в ближайшие дни тепло поступило во все жилые дома и учреждения».

На утро четверга, 4 октября, отопление запущено в более 75% объектов социальной сферы и в более половины многоквартирных домов.