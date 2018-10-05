Книга, которую должен прочитать каждый. Что делать с хулиганами — мега-блиц с самарскими учителями:

Разный возраст, стаж, предмет. Но объединяет их одно: они почти ежедневно занимаются тем, что буквально растят сотни чужих детей. Специально ко Дню учителя мы подготовили мега-блиц с двумя самарскими педагогами. Выяснили, какую книгу должен прочитать каждый школьник, чего не хватает учителям, что делают с непослушными учениками.

Чего не хватает учителям?

Анастасия Наприемко, учитель литературы

31 год

Стаж работы — 5 лет

Самарская государственная областная академия Наяновой — Времени. Объем достаточно большой, много уроков. И сверху еще бумажная работа сваливается. Работа учителя продолжается постоянно, даже в выходные. Только летом можно слегка отойти от этого и отдохнуть. Но в течение учебного года это работа практически 24-часовая. Наверно, только когда спишь, не думаешь об этом. Хотя иногда снится кошмар, что я не подготовилась к уроку.

Нина Трутнева, учитель физкультуры

63 года

Стаж работы — 43 года

Школа №55 — Секционной работы не хватает. Внеклассную работу у нас убрали, оставили только кружковую. А секции очень нужны. Благодаря им в баскетболе и волейболе наша школа всегда была в призовых местах. Отрадно вспоминать, как два года назад мои ребята из шестого класса состязались на городских соревнованиях со специализированными спортивными школами. И заняли третье место. Но потом почему-то все это убрали. И совсем по-другому стала жизнь спортивная идти. Кружок – это 40 минут работы с ребенком, а секция — это минимум полтора часа нагрузки. И не два раза в неделю, а три раза, даже четыре. Ребенок обогащался всеми навыками спортивными. Как следствие, достижения были выше.

Ученик, который запомнился больше всего?

— У меня сейчас прекрасная параллель десятых классов. Они так эмоционально откликаются на любое произведение, так искреннее воспринимают. Я с большой грустью думаю о том, что в следующем году они уже выпускаются. Чтобы целая параллель такие эмоции вызывала – у меня так впервые. Но литература — это не только то, что мы изучаем по программе. Я рассказываю ученикам и о других текстах зарубежной и русской литературы. И у меня была ученица, которая читала абсолютно все, о чем я говорила. И с ней мы потом долго беседовали во внеурочное время, обсуждали прочитанные тексты. Мне было очень приятно, что она воспринимает не только то, что я говорю на уроке, но еще и сверх этого. Иногда она ко мне подходила и говорила, что ей ужасно жалко, что, как ей кажется, она очень поверхностно воспринимает текст. А в прошлом году мы проходили Маяковского и, чтобы прочитать его стихотворение, она надела свою рубашку задом наперед. Это же футуризм, эпатаж. Было очень интересно, мило и здорово.

— Таких учеников очень много. Но могу сказать о Чернове Алексее. Закончил с золотой медалью, мой спортсмен. В баскетбол играли с ним. Он побеждал на районной и городской предметных олимпиадах, в области занимал одно из призовых мест. Парень — достойный высоких похвал, имеет много наград. Его даже один из губернаторов отметил. Вручили ему премию за олимпиаду по физической культуре и спорту. Там он сдавал легкую атлетику, гимнастику и теорию. Очень хороший выпуск был в прошлом году. Богдановы два парня, близнецы. Воробьев Никитка. А в этом году подрастает молодое поколение – детки шестого класса, Аббасов и Терешин. Они на предметной олимпиаде выступали с семиклассниками, то есть на год с опережением. И показали практически одинаковые со старшими знания и умения. Гордость моя.

Что делаете, если ученик в классе непослушный?

— Я поняла за годы работы, что с детьми можно договориться. При этом необязательно кричать, применять какие-то дисциплинарные меры. Когда объясняешь ученику, что он мешает не только мне, но и остальным, и при этом говоришь с ним на равных, он понимает. Да и мне повезло с детьми там, где я работаю. У нас нет таких, с которыми мы не могли бы справиться.

— У меня все наоборот. Непослушные дети обычно любят физкультуру. Поэтому с ними всегда находим общий язык. Если не словом, так делом: работа с мячом, со скакалкой, с обручем. Неслуша всегда можно занять. Тех, кто не любит физкультуру, стараюсь приобщить теоретически, но лучше всего практические занятия.

Определяют ли хорошие оценки успешного ученика?

— Оценки — точно нет. Определяет интерес, который проявляет ученик. Тема может быть и отличникам интересна, и троечникам. Последние порой смотрят на предмет обсуждения с такой стороны, с которой другие никогда не смотрели.

— Оценка – когда ребенок здоров. Это наивысший балл. Пятерку можно заработать за старание, за выполнение всех критериев. Но я оцениваю так: если ребенок ни разу не болел за год или полгода — это наивысшая оценка. Значит, ученик не просто сидит дома, он занимается спортом.

Книга которую должен прочитать каждый школьник?

— У меня тут субъективное мнение, но я считаю, что «Преступление и наказание». Очень люблю Достоевского. Мне кажется, что это то произведение, которое каждый должен прочитать.

— Книга «Познай себя». Очень спортивная и хорошая. Каждый должен знать, как тело развивается физиологически. Здесь же описывают примеры наших великих спортсменов, приведен комплекс упражнений для самостоятельных занятий. Моя настольная книга.

Лучший фильм об учителе?

— «Учитель на замену». Это вроде бы массовое кино, но там есть тема контакта, который должен наладить учитель с детьми. Иногда это сложно сделать. В фильме речи и про автоматизм, до которого иногда доходит учитель со временем. Становится страшно, что рано или поздно перестану с душой подходить к своему делу. Боюсь, того, что придет время, когда до такой степени выработаю план, что начну забывать о том, что в обучении важно живое общение.

— Мне сложно выбрать лучший. Где-то реализма не хватает, где-то слишком односторонне показывают. Но не «Физрук», однозначно. Хоть его тема и близка мне по духу, когда его посмотрела, вообще не понравилось.

Бумажные книги и учебники уже устаревают?

— Я думаю, что бумажный учебник устарел. В электронном виде он гораздо практичнее, удобнее носить с собой. Для школы, мне кажется, это был бы очень удачный вариант. А вот на счет бумажных книг я очень старомодна. Тут во мне говорит коллекционер. Я люблю книги покупать, держать в руках, ставить на полку и, конечно, читать. Поэтому очень-очень надеюсь, что бумажные книги не исчезнут.

— Я бы не сказала, что они устарели. Из любой книжечки можно для себя что-то взять. Книги — наша опора. И к ним мы добавляем потом свои знания и умения.

Когда вы учились в школе, какой был любимый предмет?

— Литература. Я именно поэтому и пошла на филологический факультет. Литература расширяет кругозор. Наша повседневная жизнь ограничена несколькими ролями. А литература позволяет прожить множество жизней. Конечно, профессиональные филологи говорят о том, что литература — это приемы, которые использует автор. Но мне все равно кажется, что это, в первую очередь, очень эмоциональное искусство.

— Я очень любила английский язык и физкультуру. В итоге стала учителем именно по физкультуре.

Кто был ваш любимый учитель в школе?

— Учитель литературы. Ольга Викторовна. Она была очень интеллигентная, мягкая, приятная во всех отношениях. Очень вдохновенно рассказывала о произведениях, о биографии писателей. Она не заставляла ничего делать. Ее мягкость была гораздо эффективнее любой строгости. Она действительно любила свой предмет. И это вызывало какое-то уважение, хотелось узнать как можно больше нового.

— Учитель по физике. Антонина Петровна. Она так доступно все объясняла каждому. Достаточно было внимательно послушать ее на уроке, и уже меньше надо сидеть с книгой дома. И мне очень интересно было проводить физические опыты.

Помните самого первого учителя?

— Татьяна Николаевна. Она была очень энергичной, творческой. Очень много занималась с нами разными театральными постановками. И мне запомнились не столько сами уроки, сколько то, чем мы занимались вне этих уроков.

— Да. Ирина Андреевна. Я ее очень хорошо помню. Она была строгим учителем, но очень внимательным к каждому ученику. Она учила меня и брата. Прекрасно помню и первую двойку, и последнюю пятерку, которые она мне ставила.

Чем любите заниматься в свободное время?

— Читать люблю, в первую очередь. Смотреть кино. Недавно начала бегать. Пробежка мне очень нравится, прочищает мозги.

— Я очень люблю работать на даче с цветами. Для меня это хобби.

Вам хватает зарплаты учителя?

— Зарплата у меня не очень большая. Но пока я не замужем, и нет детей — мне хватает.