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В самарском метро ждут предложений от сотовых операторов по улучшению качества связи

04.10.2018
Автор текста: Анна Турова Автор фото: Владимир Пермяков 0 81

Связь большинства сотовых операторов работает на 9 из 10 станций, кроме «Алабинской».

Как сообщили sgpress.ru в самарском метрополитене, предприятие готово оказать поддержку всем операторам сотовой связи в плане проведении работ по улучшению качества связи. Это также касается и размещения необходимого оборудования.

В случае поступления от сотовых операторов предложений об улучшении качества связи предприятие будет рассматривать их в кратчайшие сроки.

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