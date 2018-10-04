В самарском метро ждут предложений от сотовых операторов по улучшению качества связи

Связь большинства сотовых операторов работает на 9 из 10 станций, кроме «Алабинской».

Как сообщили sgpress.ru в самарском метрополитене, предприятие готово оказать поддержку всем операторам сотовой связи в плане проведении работ по улучшению качества связи. Это также касается и размещения необходимого оборудования.

В случае поступления от сотовых операторов предложений об улучшении качества связи предприятие будет рассматривать их в кратчайшие сроки.