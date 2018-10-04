Андрей Тихонов может покинуть «Крылья Советов» уже сегодня

Самарский футбольный клуб скорее всего сменит тренера.

Руководство «Крыльев Советов» планирует расторгнуть контракт с Андреем Тихоновым. Как сообщил sgpress.ru источник в клубе, официальное решение могут озвучить уже сегодня, в четверг, 4 октября.

По поводу того, кто придет на смену Андрею Тихонову, известно, что ведутся переговоры с сербским тренером Миодрагом Божовичем. Предполагается, что он и станет новым главным тренером «Крыльев Советов».

Под руководством Андрея Тихонова самарская команда в прошлом сезоне смогла пробиться в премьер-лигу. После девяти матчей в этом сезоне «Крылья» занимают предпоследнее, 15 место в турнирной таблице. На счету команды две победы, одна ничья и шесть поражений, три забитых и 14 пропущенных мячей.

Миодраг Божович до мая 2018 года тренировал тульский «Арсенал». Перед этим два года возглавлял белградскую «Црвену Звезду», с которой выиграл Чемпионат Сербии в сезоне 2015-2016.