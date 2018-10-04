В Самаре пройдет 13-й фестиваль американского кино

С 16 по 21 октября в ТЦ «Вертикаль» состоится AMFEST.

Фестиваль покажет независимое американское кино в 20 городах России, в том числе и в Самаре. Все фильмы будут показывать на языке с русскими субтитрами.

18+

Программа:

Дикая жизнь (2018)

драма

Утонченное ретро – кинороман о конце одного любовного романа

16 октября, 19:00

Голая Джульетта (2018)

комедия, драма, музыкальный Ромком и рок-н-ролл

17 октября, 19:00

Нэнси (2018)

драма

Как найти близких: инструкция по применению

18 октября, 19:15

Кто в пятницу родился (2018)

драма, криминальный

Медитативная драма о взрослении в неблагополучных для старта условиях

19 октября, 19:00

Пазл (2018)

драма

Драмеди о женской судьбе и настольной забаве

20 октября, 17:00

Соллерс-Пойнт (2017)

драма

Криминальная драма о смысле жизни

21 октября, 17:00