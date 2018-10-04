В Самаре пройдет 13-й фестиваль американского кино

С 16 по 21 октября в ТЦ «Вертикаль» состоится AMFEST.
Фестиваль покажет независимое американское кино в 20 городах России, в том числе и в Самаре. Все фильмы будут показывать на языке с русскими субтитрами.
18+
Программа:
Дикая жизнь (2018)
драма
Утонченное ретро – кинороман о конце одного любовного романа
16 октября, 19:00
Голая Джульетта (2018)
комедия, драма, музыкальный Ромком и рок-н-ролл
17 октября, 19:00
Нэнси (2018)
драма
Как найти близких: инструкция по применению
18 октября, 19:15
Кто в пятницу родился (2018)
драма, криминальный
Медитативная драма о взрослении в неблагополучных для старта условиях
19 октября, 19:00
Пазл (2018)
драма
Драмеди о женской судьбе и настольной забаве
20 октября, 17:00
Соллерс-Пойнт (2017)
драма
Криминальная драма о смысле жизни
21 октября, 17:00