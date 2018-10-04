Глава администрации Железнодорожного района о ремонте Крымской площади и о развитии территории возле ЦУМа «Самара»

Вадим Тюнин принял участие в «прямой линии», организованной нашим изданием. Читатели «Самарской газеты», звонившие в редакцию, в первую очередь задавали вопросы, касающиеся состояния дорог, благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства.

В порядке очереди

В районе, как и во всей Самаре, идет планомерный ремонт магистралей по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги». Специалисты приводят в порядок и внутриквартальные проезды. 13 отремонтировали за счет областной казны, там также обустроили парковки. В трех дворах дорогами занимались на средства районного бюджета, отремонтировали 12 проездов.

Жители проспекта Карла Маркса поинтересовались, будет ли отремонтирована внутриквартальная дорога вдоль дома №49: там проваливается асфальт, не работает ливневая канализация.

— Эта дорога, как и часть других, осталась недоделанной после сдачи домов. Недобросовестный застройщик не завершил работы по благоустройству, — прокомментировал Тюнин. — Мы проведем инвентаризацию всех новостроек, выясним, какие проведены работы по благоустройству, в каком состоянии инженерные сети вокруг этих домов. По каждому адресу будет принято индивидуальное решение: если обязать застройщика завершить работы не удастся, будем включать эти территории в программы по благоустройству в порядке очереди.

Татьяна, проживающая на улице Урицкого, поинтересовалась, когда завершатся ремонтные работы около парка имени Щорса. Дорога перекрыта уже почти месяц, что создает массу неудобств автовладельцам. Глава администрации рассказал, что после перекладки труб, в течение первой недели октября, должно быть восстановлено асфальтовое покрытие, проведено благоустройство прилегающей территории.

Тюнин также рассказал, что уже в следующем году начнется реконструкция улицы Дачной — от Пензенской до Московского шоссе.

О контейнерной площадке

Жители микрорайона, расположенного у железнодорожного вокзала, обеспокоены состоянием контейнерной площадки у дома на Красноармейской, 129. Там складируют отходы объекты потребительского рынка, расположенные в начале улицы Спортивной. Люди спрашивали, почему надо везти мусор за 300 метров, когда есть контейнер на Спортивной, 3.

— В свое время жители нескольких домов попросили закрыть проход, чтобы людской поток с вокзала не шел по дворам. Там появилась калитка. Было решено, что объекты потребрынка не должны заходить во дворы со своими отходами, поэтому они пользуются площадкой на Красноармейской, 129. Мусор упакован в мешки. Перевозчик их забирает два раза в день, по графику, — объяснил Тюнин.

По его словам, единственной проблемой сейчас являются пищевые отходы из KFC и кафе «Лаврушка».

— Чтобы отходы не растаскивали собаки и птицы, мы отработаем логистику так, чтобы мешки выносили непосредственно к тому времени, когда приезжает мусоровоз, — пояснил Тюнин. Кстати, на днях в администрации района состоялась встреча с перевозчиком и руководителями объектов потребительского рынка, на которой обсудили все претензии жителей.

Наследие 90-х

Администрация района системно занимается вывозом незаконных киосков и гаражей. В реестре незаконных объектов потребительского рынка сейчас 78 объектов.

— По небольшим киоскам работы выполнены в полном объеме, по большим, стационарным объектам сейчас определяем подрядчика, объявлены торги, — рассказал Тюнин. — До конца года мы планируем вывезти еще восемь объектов. Оставшиеся будут демонтированы в следующем году.

Кроме того, в реестре на вывоз около 970 гаражей. Всего же в районе примерно 5000 металлических конструкций. Практически все они незаконные. Сотрудники администрации, управляющие микрорайонами информируют собственников о том, что гараж находится на муниципальной земле и его необходимо убрать. Уведомления размещают и на сайте администрации.

— Если гараж не убирают в течение двух месяцев, мы вывозим его на штрафную стоянку, где он хранится до востребования собственником. Если этого не происходит, конструкцию утилизируют, — объяснил Тюнин. — В 2018 году с территории района вывезли более 100 гаражей. За счет бюджетных средств — минимум. Приведу пример. Нужно было расчистить очень большой двор на Революционной, 125, подготовить его к комплексному благоустройству. Мы вывезли два гаража. После этого собственники поняли, что ситуация серьезная, и в течение двух недель сами убрали свое имущество.

Также жители района поинтересовались, какие перспективы у территории около ЦУМа «Самара», которая сейчас заставлена ларьками с шаурмой, одеждой и другими товарами.

— Эти ларьки находятся на частной территории. Просто убрать их мы не можем. К Чемпионату мира по футболу мы постарались привести их в единообразный вид. Планы по развитию территории есть: один из вариантов — построить жилые дома. Проект на согласовании в департаменте градостроительства, но пока не утвержден. И городская администрация, и администрации двух районов — Ленинского и Железнодорожного — заинтересованы в избавлении от этого наследия 90-х годов, — прокомментировал Тюнин.

Благоустройство по плану

Молодая мама Екатерина поинтересовалась, появится ли футбольное поле или спортивная площадка около недавно построенного жилого комплекса «На Владимирской».

— У застройщика есть несколько идей, — сообщил глава администрации. — Между домами №17 и 23 предполагается обустроить небольшую детскую площадку. На пересечении Карла Маркса и Владимирской, около заправки, — сквер, а также парковку. Напротив — через улицу Владимирскую — большую спортивную площадку.

Застройщик готов реализовать проект уже в этом году. Есть и сложности. Детям придется ходить на поле через дорогу. Районная администрация обратится в ГИБДД с просьбой оборудовать дополнительный пешеходный переход.

Тюнин добавил, что в ближайшие годы еще одна современная спортивная площадка появится по соседству — на Пензенской, 26. Двор попал в проект «Формирование комфортной городской среды».

Всего же в сезоне в рамках проекта занимались девятью дворами Железнодорожного района. В восьми работы уже завершены, в девятом — на Революционной, 125 — закончат в следующем году. Эта территория вошла в список последней, такая возможность представилась благодаря экономии на торгах.

Также меняются общественные пространства. В следующем году будет отремонтирована Крымская площадь. Стала известна и судьба офисного долгостроя, расположенного в непосредственной близости от здания районной администрации.

— В этом здании будет размещен кассационный суд Приволжского федерального округа. Ввод в эксплуатацию запланирован на октябрь 2019 года. Но только самой высоткой дело не ограничится, — рассказал Тюнин. — В настоящее время разрабатывается план комплексного благоустройства территории, мы принимаем непосредственное участие в этом процессе. Например, будут отремонтированы фасады прилегающих к Крымской площади зданий, а деревянные дома на улице Мечникова к весне должны быть расселены и снесены.