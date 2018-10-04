10 лет в Самаре на Мехзаводе работает детский сад для «особых» детей

Детский сад комбинированного типа №325 «Незабудка», расположенный в поселке Мехзавод, в этом году отметил полувековой юбилей.

10 лет назад учреждение стало специализироваться на работе с особыми детьми — сюда начали принимать малышей с синдромом Дауна. Закупили специальное оборудование. Наладили взаимодействие с обществом «Даун синдром». С годами работа в этом направлении была продолжена и несколько расширена. Теперь среди воспитанников есть ребята не только с синдромом Дауна, но и с другими ограничениями по здоровью — как умственными, так и физическими. Они ходят в обычные группы, но для каждого ребенка прописана индивидуальная программа развития и обучения.

Начиная с прошлого года в учреждении реализуется проект «Тьюторское сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования». В штате детского сада есть тьюторы. Они сопровождают детей с ОВЗ на занятия к специалистам и помогают ребятам во время групповых уроков осваивать общеразвивающую программу. Кроме того, в учреждении работают иностранные волонтеры от организации «Ласточка». Это выпускники европейских колледжей. В течение нескольких месяцев живут в России и помогают людям с ограниченными возможностями здоровья.

— Приезжая к нам, волонтеры наблюдают за жизнью в российской глубинке, а также оказывают помощь в работе с особыми детьми, — рассказывает заведующая детским садом №325 Татьяна Белоклокова. — Педагогического образования, в отличие от тьюторов, у них нет, поэтому задачи стоят несколько иные. Тем не менее они тоже вносят свой вклад в реализацию адаптационных программ.

В штате детского сада, рассчитанного на восемь групп, есть психолог, два учителя-логопеда, учитель-дефектолог. У каждого специалиста — свой, соответствующим образом оборудованный кабинет. Здесь проходят как индивидуальные, так и подгрупповые занятия для детей с ОВЗ. В подгруппы зачисляют ребят с однородной структурой нарушения, по два-три человека. При проведении занятий используют различные методы. Учитывают принципы коррекционноразвивающей работы и индивидуальные особенности ребенка. Дети занимаются с каждым специалистом не менее двух раз в неделю. В учреждении оборудовано несколько кабинетов для работы с особыми детьми. Например, есть мягкая игровая комната: мягкий пол, мягкие игровые модули с лабиринтами — бродилками, пазлами.

— Любой ребенок найдет здесь себе интересное занятие, — говорит старший воспитатель Елена Грибова. — Это комната двигательной активности и самостоятельной деятельности. Педагоги используют ее в том числе для альтернативных физкультурных занятий с детьми.

В физкультурном зале специально для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата есть тренажер Гросса.

— Он позволяет передвигаться ребенку в пространстве вокруг своей оси. Тренажер построен таким образом, чтобы не сковывать движения верхних и нижних конечностей, а специальная страховка обладает максимальным уровнем безопасности и защищает от падений, — пояснила педагог-психолог Анна Гарькина.

В сенсорной комнате есть сухой бассейн, фиброоптические изделия, тактильные панели, воздушно-пузырьковые колонны, дорожки для ходьбы босиком с разными поверхностями (камешки, морская галька, ковролин), стол для песочной терапии и многое другое.

Оборудована комната Монтессори. Ее оснащение призвано помочь ребенку познать мир через органы чувств, развитие сенсорики и моторики.

Дети очень любят посещать волшебную комнату «Фиолетовый лес». Как пояснила заместитель заведующей по учебно-воспитательной работе Юлия Терюшина, в ней создана уникальная пространственная предметно-развивающая среда. Эта комната укомплектована играми Воскобовича, направленными на интеллектуально-творческое развития ребенка.