Самое самарское. IT-фестиваль «404 fest»

Если в поисковике вбить число 404, то робот первым делом предложит вам вариант «404 fest».

Удивительно, но это сочетание на самом деле гораздо популярнее, чем сама «error 404» — «ошибка 404, страница не найдена» — сообщение, которое и дало давным-давно название фестивалю.

Самарский «404 fest» — это одна из крупнейших и разношерстных IT-тусовок России, место, где раз в год собираются светлые головы цифровой индустрии со всей страны. В ближайшие выходные фестиваль пройдет в восьмой раз.

Вот, что сами организаторы считают предметом гордости:

— в 2010 году фестиваль стал лауреатом всероссийской «Премии рунета» в номинации «Наука и образование»;

— в 2011-м компания «Майкрософт» привезла к нам роскошного дизайнера Билла Бакстона, эксперта мирового уровня по человеко-машинному взаимодействию;

— в 2012 году на секцию «Информационное общество» пришел мэр города Дмитрий Азаров, а открытие вел крутой «Кураж-Бамбей» — Денис Колесников;

— в 2007 году на фестивале было не больше 200 человек, в 2012-м — 700, на этот раз ожидают более тысячи участников.

Если посмотреть на фестиваль немного под другим углом, то становится очевидно, что «404 fest» — это один из флагманов нашего будущего. Об этом можно говорит вполне уверенно, потому что будущее уже здесь.

Самая популярная ошибка

Публику сразу можно поделить на тех, кто понимает, что значит название фестиваля, и тех, для кого это просто число. Для граждан, входящих во вторую группу, поясняем. В Самаре давно уже сложилась мощная IT-индустрия. Тысячи и тысячи людей (никто даже приблизительно не знает сколько) программируют, дизайнерят, разрабатывают, внедряют. Это целая молодая армия, у которой есть свои достижения и победы.

Победы зачастую мирового масштаба. Вот из последнего: самарская команда разработчиков наконец-то выпустила один из самых масштабных игровых проектов — Insomnia. Это игрушка в стиле стим-панк с очень сложной судьбой, о которой можно написать отдельную книгу или снять захватывающий фильм. Десятки, а может, и сотни творческих самарцев приложили руку к этой игре на разных этапах разработки.

Игру в итоге выпустил Steam — самая крутая игровая онлайн-платформа. Эпос создан «с нуля» командой энтузиастов под руководством харизматичного дизайнера и лидера Анатолия Гайдука. Деньги на проект собирали по всему миру краудфандингом. Казалось бы, что до этого Самаре? Но для новой экономики, где компьютерные игры — полноправная отрасль цифровой промышленности, приносящая миллиарды долларов, запуск такого проекта — это круто.

Это показатель нашего, самарского уровня. В магазинах приложений регулярно появляются игры, сделанные самарскими студиями. Обороты этого сектора нашей экономики нам тоже неизвестны.

IT-столица: бред или бренд?

Где у нас в России аналог Кремниевой долины? Есть варианты кроме Сколково? Увы. А это ведь очень привлекательный по нынешним временам бренд. Национальный центр IT. Да, конечно, наши гиганты Yandex или Каspersky традиционно размещены в Москве, но вот свободный трон, который Самара может занять в недалеком будущем.

Предпосылки для этого есть, и самые разные. Есть научные и образовательные базы (и даже не одна), есть уже работающие компании, есть мощные традиции первопроходства. Это, конечно, вещь очень субъективная, но тот факт, что Самара была первой в освоении космоса, дает и кураж, и амбицию.

Для такой глобальной задачи, как захват лидерства в цифровой экономике, «404 fest» сейчас не подготовлен. Но попробовать сформулировать задачу и донести ее до российского IT-сообщества — это нам, наверное, по силам.

Понятно, что бренд, построенный на идее российской столицы IT, не будет туристическим. Но зато он поможет решить другие проблемы. Рискну утверждать — гораздо более важные, чем рост туристического потока.

Инвестиции в мозги

Было бы очень интересно и, несомненно, полезно сделать большое исследование самарского IT. Хотя бы для того, чтобы понять масштаб происходящего. Потому что этот сектор самарской экономики чрезвычайно привлекателен для иностранных инвесторов. Потому что здесь есть самый ценный товар современности — мозги. Американцы (и не только) давно уже инвестируют в наше IT.

Другое дело, что инвестиции эти очень точечные. И в наш минэкономразвития американские инвесторы не ездят. Просто находят умных и креативных ребят в Самаре, помогают им встать на ноги и вместе делают бизнес.

Инвестиционная привлекательность нашего региона для IT-экономики исключительно велика. Интерес губернатора к фестивалю обусловлен не только тем, что Азаров — современный человек, но и его пониманием потенциала цифровой экономики. Это будущее региона. Будущее, которым мы сможем гордиться.

Бренд оставания

Еще один важный плюс такого бренда — это снижение миграции. Самара — один из лидеров отъезда. Самые талантливые, неспокойные и творческие уезжают. В Москву и дальше. По подсчетам института Strelka, как минимум 25 тысяч самарцев уехали за последние годы только в Москву. Это больше 2% от всего населения! А ведь реальная цифра миграции намного выше. Сколько самарцев живут в Калифорнии, Норвегии, Японии, Британии?! Точно никто не скажет. Но! Доподлинно известно, что большая часть этих самарских мигрантов как раз и занимается «цифрой».

Многие из них приедут на «404 fest» с докладами и просто тусануть на родине. Интересно, будет ли задан в кулуарах или на одной из секций простой вопрос: ребята, что надо сделать, чтобы вы остались (вернулись)?

У фестиваля нет готового ответа. Фестиваль не генерирует сам по себе инвестиционную привлекательность. Но здесь можно найти ответы на очень важные вопросы. А из самого фестиваля попробовать сделать нечто большее, чем тусовка продвинутых ребят с губернатором. Есть ощущение, что такой состав участников способен на большее. Много большее, чем просто констатация популярной ошибки.