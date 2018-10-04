Образование

Самара поучаствует в федеральном проекте по созданию крупного научно-образовательного центра

04.10.2018
Автор текста: Кирилл Ляхманов 0 86
samregion.ru

В среду, 3 октября,губернатор Дмитрий Азаров в Москве встретился с министром науки и высшего образования РФ Михаилом Котюковым.

Они обсудили перспективы участия региона в национальном проекте «Наука». Его целью является модернизация отрасли образования, развитие передовой исследовательской инфраструктуры и поддержка молодых учёных и исследователей.

Также Дмитрий Азаров и Михаил Котюков поговорили о возможности создания в Самарской области научно-образовательного центра. Он будет работать в кооперации с предприятиями региона. Всего в России планируют создать 15 таких центров. Регионы, участники проекта, определятся по итогам конкурса.

В Самарской области подготовка к нему уже идет. Как говорится в сообщении департамента информационной политики администрации губернатора, о перспективах включения в проект говорилось на встрече Дмитрия Азарова с депутатами Госдумы.

— Это важнейшее направление. В своём послании президент России назвал ряд городов, где развивается наука. Самарская область прозвучала в том числе. Определенные преференции у нас есть, – отметил Дмитрий Азаров.

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