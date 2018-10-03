На светофорах у Центрального автовокзала появятся зеленые стрелки

В Самаре на кольце Московского шоссе и улицы Авроры схему движения транспорта сделают более комфортной.

Как сообщают представители автоматической системы управления дорожным движением (АСУДД), на следующей неделе планируется повесить правые стрелки светофора по Московскому шоссе на въезд на кольцо и на выезд с него. Они будут всегда гореть зелёным.

Также агентство по содержанию дорог Самарской области должно по предписанию ГИБДД установить знак «Стоянка запрещена». На кольце часто отстаиваются автобусы, занимая целую полосу.