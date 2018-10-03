Самарскую область посетит делегация из Узбекистана

Главной темой визита станет экономическое сотрудничество.

В четверг, 4 октября, в Самарскую область приедет официальная делегация Кашкадарьинской области Узбекистана во главе с заместителем хокима Кашкадарьинской области Узбекистана по экономическому развитию Ойбеком Шагазатовым.

Стороны обсудят дальнейшие шаги по развитию сотрудничества между деловыми кругами Самарской области и Кашкадарьинской области в различных сферах экономики. Кроме того, гости посетят агропромпарк «Самара» и встретятся с членами «Деловой России». Об этом сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.

По итогам первого полугодия 2018 года объём внешней торговли Самарской области с Узбекистаном составил более 90 млн долларов США (рост более чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года).