В театре оперы и балета стартовала молодежная программа

В среду, 3 октября, в Самарском академическом театре оперы и балета представили публике участников Молодежной оперной программы.

Пятеро счастливчиков прошли два тура конкурсных прослушиваний и стали частью труппы театра.

— Идея родилась у меня во время прослушиваний для отбора артистов в наш театр, — рассказывал ранее главный дирижер Самарского академического театра оперы и балета Евгений Хохлов. — Ребята из Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирска, Саратова зачастую выигрывают у местных, просто потому, что в этих городах есть консерватории. Для исполнителя важен весь комплекс — не только голос, но и сценический опыт, который можно получить только в полноценной оперной студии при консерватории. В результате, мы, по итогам конкурса, часто берем в труппу приезжих ребят. В свою очередь, приезжие солисты часто не планируют оставаться в Самаре, они хотят набраться опыта и вернуться в свои города или отправиться покорять столицы.

Два года они будут 2-3 раза в неделю заниматься с режиссерами, хореографами, дирижерами и концертмейстерами. У каждого из них будет свой персональный наставник. Кроме того они будут принимать участие в спектаклях театра. Первый год — в небольших ролях, потом — в более значительных. В планах — в конце второго года поставить небольшой спектакль на Малой сцене силами «молодежки».

В число счастливчиков вошли:

София Ерзнкян (сопрано). Окончила факультет среднего профессионального образования при Саратовской государственной консерватории им. Собинова, отделение академического вокала. Сейчас является студенткой факультета оперного пения Самарской государственной академии культуры и искусства. 30 сентября дебютировала в партии Пастушки в спектакле «Флория Тоска». Готовит партию Сенной девки из спектакля «Царская невеста», который будет 4 октября.

Елена Марченко (меццо-сопрано). Окончила Нижегородское музыкальное училище (колледж) им. Балакирева, затем Нижегородскую государственную консерваторию им. Глинки. 29 сентября дебютировала в партии Арлекина в детском мюзикле «Золотой ключик».

София Орлова (сопрано). Окончила колледж Луганской государственной академии культуры и искусств им. Матусовского, отделение «Академический вокал». Артистка хора Самарского оперного театра, исполняет партии в спектаклях: «Волшебная лампа Аладдина», «Золотой ключик», «Бременские музыканты». В качестве артистки Молодежной оперной программы 26 сентября дебютировала в партии Половецкой девушки в спектакле «Князь Игорь».

София Цимбал (сопрано). В 2016 году окончила Санкт-Петербургское музыкальное училище им. Римского-Корсакова, отделение «Академический вокал». В данный момент является студенткой факультета «музыкальный театр» РИТИ ГИТИС. Два года являлась стажером Михайловского театра. Лауреат премии Елены Образцовой совместно с Фондом поддержки музыкального искусства.

Сергей Пономарёв (баритон). Окончил Пермский государственный институт культуры, факультет «Вокальное искусство».

— На прослушивание в Самару я приехал по приглашению главного дирижера театра оперы и балета Евгения Хохлова, — рассказал Сергей Пономарев. — После этого меня пригласили принять участие в молодежной программе. Этим летом я окончил институт и хотел набраться опыта, посмотреть, каково это — работать в театре рядом с профессионалами. Когда я поступал в институт культуры, то предполагал, что рано или поздно, мне придется покинуть родной город — это часть нашей профессии. До меня здесь работали другие выпускники нашего института. От них я узнал о вашем театре, о том, какой богатый у него репертуар и профессиональный коллектив. К сожалению, молодежные программы есть далеко не во всех театрах, а ведь немногие выпускники вузов готовы сразу выйти на большую сцену — нужен некий промежуточный этап.