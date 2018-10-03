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В Самару приедут ведущие мировые нейротехнологи

Лекции могут послушать все желающие

03.10.2018
Автор текста: Виктория Анистратова 0 91

C 11 по 13 октября в «Экспо-Волге» соберутся исследователи нейронаук, разработчики и пользователи нейротехнологий со всего мира.

11 и 12 октября на IV конференции «Нейрокомпьютерный интерфейс: наука и практика» зрителям расскажут о последних достижениях в области нейронаук. А 13 октября пройдет второй международный «Нейротлон» — соревнования атлетов, использующих нейротехнологии для расширения человеческих возможностей.

Перед «Нейротлоном» с 11.00 до 13.00 участники международной конференции будут читать лекции в режиме нон-стоп. Часть лекций будет на английском, с переводом. Слушатели смогут задать вопросы и пообщаться со спикерами.

Темы лекций: 

  • «Нейроинтерфейсы: фантазии и реалии». Александр Каплан (МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва)
  • «Нейропротезирование зрения: как слепые могут видеть». Xing Chen (Netherland Institute for Neuroscience, Amsterdam)
  • «Телепатия, телекинез: с нейроинтерфейсом это научно!» Михаил Лебедев (Медицинский Центр Университета Дьюка, США)
  • «Нейроинтерфейсы и «глазоуправление»: сравнение возможностей, проблем и перспектив». Сергей Шишкин (НИЦ «Курчатовский институт», Москва)
  • «Неинвазивный нейроимиджинг, или о чем думает моя голова?» Алексей Осадчий (НИУ «Высшая школа экономики», Москва)

Вход на лекции свободный, нужно только пройти регистрацию.

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