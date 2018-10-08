Грибной гид по Самарской области

Стартовал грибной сезон. Запасаемся корзинками и изучаем, куда можно отправиться в нашем регионе за богатым урожаем.

Около Самары

В Самарской области множество мест, где можно набрать разнообразные виды грибов. Например, недалеко от Самары это село Ширяево. Там в районе Ширяевского оврага можно найти много опят. А в сосновых посадках – рыжики. На Грушинской поляне спрятались вдоль проток белянки. А в селе Красный Яр – грузди и сыроежки. Также можно доехать в поселок Прибрежный. Там можно отыскать опята, грузди и лисички.

И по области

Можно за грибами поехать и по всей нашей области. Например, опытные грибники называют самым хорошим местом – Бузулукский бор на границе с Оренбургской областью. Там можно найти все виды грибов: белые, вешенки, сморчки, опята.

В селе Новый Буян в Красноярском районе растут опята, рядовки и свинушки. В этом же районе богато на грибы село Молгачи. Очень много рыжиков в сосновом бору у села Малая Малышевка Кинельского района. Также там можно найти подберезовики и черные грузди. Рыжики «обитают» и в сосновых борах в районе сел Старая Рачейка и Смолькино на границе с Ульяновской областью. В окрестностях деревни Орловка в Кошкинском районе растут подосиновики, подберезовики, сыроежки и свинухи. На опята богат Шигонский район.

— У нас в Муранском бору, который протянулся полосой вдоль Усинского залива, месяц назад было очень много боровиков, а две недели назад — опят. В селе Кузькино находят рыжики. Они обычно растут рядом с хвойными деревьями, — сообщил главный лесничий Шигонского лесничества Александр Фадеев. – Грибной сезон в самом разгаре, погода хорошая. Поэтому мы еще ждем «урожай».

Как не отравиться

По данным регионального Роспотребнадзора, за 8 месяцев этого года грибами отравились 23 человека. Все случаи закончились выздоровлением. Чтобы не испортить себе здоровье после прогулки по лесу, нужно соблюдать меры предосторожности:

— Собирайте грибы вдали от дорог, магистралей, в экологически чистых районах. — Собирайте грибы вдали от дорог, магистралей, в экологически чистых районах. — Собирайте грибы в плетёные корзины — так они дольше будут свежими. — Собирайте только хорошо знакомые виды грибов. — Срезайте каждый гриб с целой ножкой. — Не пробуйте грибы во время сбора.

Все принесённые домой грибы в тот же день нужно перебрать, отсортировать по видам и вновь тщательно пересмотреть. Выкидывайте все червивые, перезревшие, пластинчатые грибы, грибы без ножек, дряблые грибы, а также несъедобные и ядовитые, если их всё-таки по ошибке собрали. Грибы обязательно нужно приготовить в день сбора, при этом каждый вид готовить отдельно.