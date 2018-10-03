В 2019 году майские праздники продлят за счет январских каникул

Правительство РФ опубликовало постановление о переносе выходных дней.

Выходные дни субботы, 5 января и воскресенья, 6 января, не являющиеся рабочими, перенесут на 2 и 3 мая соответственно. Суббота, 23 февраля, на которую выпадает празднование Дня защитника Отечества, переносится на 10 мая.

Таким образом новогодние каникулы продлятся с 30 декабря 2018 по 8 января 2019. В мае же будет девять дней отдыха – с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая.