В Самаре в районе «Колизея» начинают строить новый детский сад

Трехэтажное здание сможет принять 240 детей.

Новый детский сад построят на улице Ташкентской в районе жилых домов №№ 112, 114, 116. Как рассказала sgpress.ru управляющая микрорайоном № 34 Кировского района Екатерина Новикова, здание возведут на месте гаражного массива.

На этой неделе подрядчик установит ограждение вокруг территории будущего детсада и приступит к подготовительным работам. Строительство планируют завершить к осени 2019 года.