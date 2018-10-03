Образование

В Самаре в районе «Колизея» начинают строить новый детский сад

03.10.2018
Автор текста: Анна Турова Автор фото: Владимир Пермяков 0 60

Трехэтажное здание сможет принять 240 детей. 

Новый детский сад построят на улице Ташкентской в районе жилых домов №№ 112, 114, 116. Как рассказала sgpress.ru управляющая микрорайоном № 34 Кировского района Екатерина Новикова, здание возведут на месте гаражного массива.

На этой неделе подрядчик установит ограждение вокруг территории будущего детсада и приступит к подготовительным работам. Строительство планируют завершить к осени 2019 года.

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