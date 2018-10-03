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Самарцев приглашают на 1/2 финала Межрегиональной лиги КВН

03.10.2018
Автор текста: Анастасия Михайлова 0 47

Команды из Самары и не только выступят 11 и 18 октября. (16+)

В четверг, 11 октября, выйдут на сцену «Взгляд Леонида Каневского» — Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева, «Профком СамГТУ» технического университета, «Антон Палыч» медицинского университета и «Сборная спортфака» из Самарского государственного социально-педагогического университета.

А через неделю, 18 октября, сыграют команды «Неваляшка» из Самарского университета, «Тронулись» университета путей сообщения, «Лица Самарской Губернии» из социально-педагогического университета. А также команда «Лица республики» из Башкортостана.

Обе игры пройдут в культурно-развлекательном центре «Звезда» (ул. Ново-Садовая, 106Г). Начало в 19 часов. Билеты можно приобрести там же в кассе до начала мероприятия, у играющих команд или по телефону — 270-34-76.

Межрегиональная Лига КВН «САМАРА» проводится Международным союзом КВН совместно с телевизионным творческим объединением «АМИК» при поддержке Администрации г.о. Самары.

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