Треть жилых домов Самары подключили к теплу

Отопительный сезон стартовал два дня назад. Подача тепла происходит поэтапно.

По сообщению специалистов департамента городского хозяйства и экологии, на утро среды, 3 октября, отапливаются 353 объекта образования из 636. Из 224 школ тепло подается в 141 здание; в 136 детсадах Самары, из имеющихся 224, тоже стало теплей.

Из 288 медучреждений Самары отопление включили в 175 зданиях. Также батареи стали теплыми в трети жилых домов. Из 10260 многоквартирных домов отопление включили в 3173 домах.

С 10 октября начнут работать телефоны «горячей линии» районных администраций и профильного департамента, по которым жители смогут обращаться с возникшими проблемами по подключению к теплу.