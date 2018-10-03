Транспорт

«Приора» стала самым популярным подержанным авто у самарцев

03.10.2018
Автор текста: Кирилл Ляхманов 0 101

С января по август 2018 года в России продали 3,5 миллиона подержанных легковых автомобилей.

В 16 городах с населением свыше одного миллиона жителей лидерами вторичного рынка являются семь моделей. В их числе и «Приора». Именно эту модель чаще всего перепродавали в Самаре. Такие данные приводит аналитическое агентство «АВТОСТАТ».

Нужно отметить, что среди других городов-миллионников на рынке б/у автомобилей отечественные машины лидируют только в Казани и Перми. Местные жители отдают предпочтение «четырнадцатым».

В остальных городах-миллионниках лидерами вторичного рынка стали иномарки: Ford Focus — в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Воронеже, Челябинске и Нижнем Новгороде; Toyota Corolla — в Новосибирске, Омске и Красноярске; Daewoo Nexia — в Волгограде и Уфе. Hyundai Accent — в Ростове-на-Дону; Hyundai Solaris — в Краснодаре.

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