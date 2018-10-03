К концу декабря появится документация для включения Самары в перечень исторических поселений

Объявлен аукцион для разработки документации.

Целью изучения станет исторический центр Самары в административных границах города на период до 1914 года. Границы исторического поселения будут определены на основе историко-культурных исследований и историко-культурного опорного плана.

Разработка документации будет разбита на несколько этапов. Первый – анализ исходных данных, второй – разработка историко-культурного плана (характеристика застройки территории исторического поселения и перечень исторически ценных градоформирующих объектов, графический анализ сохранности планировочной структуры и ее элементов (уличной сети, районов, кварталов и их частей). Здесь же должны быть отражены объекты культурного наследия регионального и федерального значений, здания современной застройки, адаптированные и диссонирующие с характером исторической градостроительной среды, монументы, мосты, сады, парки, зоны отдыха, панорамные видовые точки.

Затем нужно будет подготовить проект границ территории исторического поселения. Он включает в себя карту-схему границ территории, их картографическое и текстовое описание.

Как ранее писал sgpress.ru, эта тема уже обсуждалась на государственном уровне. В начале сентября этого года глава региона Дмитрий Азаров предложил Владимиру Путину включить Самару в проект развития территории исторических поселений и сделать наш город пилотным проектом.

Все работы должны быть выполнены к 25 декабря этого года. Аукцион в электронной форме пройдет 22 октября. Заказчиком выступает управление госохраны объектов культурного наследия Самарской области.