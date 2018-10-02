Стройку жилого комплекса на Часовой приостановили на месяц

В границах улиц Часовой, Ново-Садовой и Ерошевского планируется возвести жилой комплекс «Часовая» — шестнадцатиэтажный двухсекционный дом.

Площадь застройки — 1675 квадратных метров. Проектом предусмотрено 255 квартир. Объект собираются сдать в эксплуатацию через 1,5 года.

Застройщик территории — ООО «Прогресс-Н». Земельный участок под строительство дома был предоставлен как компенсационный. Проектная документация получила положительное заключение экспертизы, и минстрой выдал разрешение на строительство.

Однако жители близлежащих домов выступают против стройки. По их мнению, она может привести к обрушению их домов.

— Наш район строился в 20-30 годы XX века. Коммуникации частично обновляли в 1950 году. Если дом построят, в разы вырастет и нагрузка на трубы. Мы боимся, что они просто не выдержат, — рассказала председатель совета микрорайона «ЗИМ» Вероника Синекопова. — Прежде всего нужно выяснить, насколько законна эта стройка.

По поручению главы региона Дмитрия Азарова, депутат Государственной думы от Самарской области Александр Хинштейн и представители профильных ведомств встретились с жителями, чтобы разобраться в ситуации.

— Мы провели встречу с жителями улицы Часовой. Договорились на месяц заморозить стройку. За это время проведем все необходимые проверки. Их результаты обсудим с жителями, — подвел итог встречи Александр Хинштейн.