В Самарской области насчитали 288 несанкционированных свалок

Эффективную работу по вывозу и хранению отходов обсудили на координационном совещании под руководством губернатора Дмитрия Азарова.

— На территории области зафиксировано 288 мест несанкционированного размещения отходов. Когда-то на карте было около 700. Динамика заметная, но сказать, что нас это устраивает, невозможно, — сказал губернатор и поручил министру энергетики и ЖКХ Сергею Маркову создать межведомственную группу по решению вопроса.

Кроме того в области проводят конкурс для создания регоператора по обращению с отходами. Итоги подведут 9 октября, сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.

— Чтобы новая система эффективно заработала, необходимо объединение усилий органов власти, правоохранителей, надзорных органов и всех жителей региона, — добавил Дмитрий Азаров.