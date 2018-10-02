Экономика

В Самарской области насчитали 288 несанкционированных свалок

02.10.2018
Автор текста: Виктория Анистратова 0 100

Эффективную работу по вывозу и хранению отходов обсудили на координационном совещании под руководством губернатора Дмитрия Азарова.

— На территории области зафиксировано 288 мест несанкционированного размещения отходов. Когда-то на карте было около 700. Динамика заметная, но сказать, что нас это устраивает, невозможно, — сказал губернатор и поручил министру энергетики и ЖКХ Сергею Маркову создать межведомственную группу по решению вопроса.

Кроме того в области проводят конкурс для создания регоператора по обращению с отходами. Итоги подведут 9 октября, сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.

— Чтобы новая система эффективно заработала, необходимо объединение усилий органов власти, правоохранителей, надзорных органов и всех жителей региона, — добавил Дмитрий Азаров.

 

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