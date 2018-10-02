Разработкой проектов обновления скверов и дворов займутся профессиональные архитекторы и дизайнеры

Во вторник, 2 октября, прошла конференция регионального отделения ОНФ. На ней обсудили вопросы благоустройства.

В конференции приняли участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, глава Самары Елена Лапушкина, а также руководители профильных министерств и активисты.

Главными темами обсуждения стали механизмы эффективного развития комфортной городской среды, взаимодействие региональной и муниципальной властей с общественниками, а также проект территориальной схемы по обращению с отходами.

Подводя промежуточные итоги реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», Дмитрий Азаров отметил, что в этом году работы по благоустройству общественных пространств и дворовых территорий завершены раньше, чем в прошлом. Но были выявлены и общие недочеты: недобросовестность некоторых подрядчиков, недостаточная вовлеченность представителей архитектурного сообщества в разработку дизайн-проектов.

Для того, чтобы исправить возникшую ситуацию, в ближайшее время будет разработана специальная «дорожная карта». По ней будут проводить работы по подготовке площадок к благоустройству, привлекать профессиональных архитекторов и дизайнеров к разработке проектов. Кроме того, информация о ходе работ на каждом конкретном объекте должна стать доступнее. Также поступило предложение по срокам проектирования и подготовки площадки. Эти работы должны начинать не позднее, чем за год до старта ремонтных работ.

— По факту в Самаре эта работа уже ведется, главы районных администраций в плановом режиме встречаются с населением и изучают конкретные территории. Мы заинтересованы в том, чтобы все пожелания жителей исполнялись, чтобы пространства были действительно функциональными и востребованными, — сказала глава Самары Елена Лапушкина.