В субботу в районе музея Алабина на полдня ограничат движение транспорта

Причина — проведение фестиваля «Ожившие страницы истории» в Самаре.

По сообщению пресс-службы городской администрации, с 12.00 до 16.00 субботы, 6 октября, ограничат движение транспорта по улице Ленинской от дома № 123 до улицы Рабочей. Здесь же с 20.00 пятницы, 5 октября, до 16.00 субботы, 6 октября, будут запрещены стоянка и остановка транспорта.

Ограничение не распространяется на спецмашины полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по Самаре.