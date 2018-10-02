Транспорт

В субботу в районе музея Алабина на полдня ограничат движение транспорта

02.10.2018
Автор текста: Анна Турова 0 122
vk.com/event58572298

Причина — проведение фестиваля «Ожившие страницы истории» в Самаре.

По сообщению пресс-службы городской администрации, с 12.00 до 16.00 субботы, 6 октября, ограничат движение транспорта по улице Ленинской от дома № 123 до улицы Рабочей. Здесь же с 20.00 пятницы, 5 октября, до 16.00 субботы, 6 октября, будут запрещены стоянка и остановка транспорта.

 

Ограничение не распространяется на спецмашины полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по Самаре.

 

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