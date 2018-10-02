Пятую часть жилых домов в Самаре подключили к теплу

Отопительный сезон стартовал в понедельник, 1 октября. Подача тепла происходит поэтапно.

В первую очередь тепло получат 1172 учреждений социальной сферы — дома ребенка, детские сады, больницы, поликлиники, школы, дома престарелых.

По сообщению пресс-службы городской администрации, на утро вторника, 2 октября, теплом обеспечена четверть объектов здравоохранения – 72 из 288. Из 636 объектов образования тепло подается в 181 здание, что составляет 28,5%. В том числе уже отапливаются 72 школы из 224 (32,1%) и 71 детский сад из 222 (32,0%).

Параллельно тепло начали подавать в жилые дома. В настоящее время отапливаются 2003 многоквартирных дома (19,5%). Всего к теплу подключат 10260 домов Самары.

С 10 октября начнут работать телефоны «горячей линии» районных администраций и профильного департамента, по которым жители смогут обращаться с возникшими проблемами по подключению к теплу.