ЖКХ

Пятую часть жилых домов в Самаре подключили к теплу

02.10.2018
Автор текста: Анна Турова 0 161

Отопительный сезон стартовал в понедельник, 1 октября. Подача тепла происходит поэтапно. 

В первую очередь тепло получат 1172 учреждений социальной сферы — дома ребенка, детские сады, больницы, поликлиники, школы, дома престарелых.

По сообщению пресс-службы городской администрации, на утро вторника, 2 октября, теплом обеспечена четверть объектов здравоохранения – 72 из 288. Из 636 объектов образования тепло подается в 181 здание, что составляет 28,5%. В том числе уже отапливаются 72 школы из 224 (32,1%) и 71 детский сад из 222 (32,0%).

Параллельно тепло начали подавать в жилые дома. В настоящее время отапливаются 2003 многоквартирных дома (19,5%). Всего к теплу подключат 10260 домов Самары.

С 10 октября начнут работать телефоны «горячей линии» районных администраций и профильного департамента, по которым жители смогут обращаться с возникшими проблемами по подключению к теплу.

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