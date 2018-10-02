Умерла актриса театра «СамАрт» Вера Синина

2 октября 2018 года на 92 году жизни скончалась актриса, ветеран театра «СамАрт» Вера Синина.

Вера Васильевна Синина — ветеран Самарского ТЮЗа. Она родилась в Башкирии в 1926 г., окончила Уфимское театральное училище и в 1950 году поступила в труппу Куйбышевского театра юного зрителя. Будучи по амплуа травести актриса играет Гаврика и Петю («Белеет парус одинокий» по В. Катаеву), Жигана и Димку («РВС» по А. Гайдару), Шарлотту и Дуняшу («Вишневый сад» А. Чехова). За 40 лет работы в театре в репертуарном листе Веры Сининой появляется множество ярких ролей в таких спектаклях, как «Кошкин Дом», «Чижик выходит на связь», «Пеппи Длинный чулок», «Испытательный срок», «Ночь после выпуска», «Бесприданница», «Вей, Ветерок!», «Емелино счастье», «Салют Динозаврам!», «День рождения Кота Леопольда» и других. Вера Синина много лет руководила самодеятельными театральными коллективами. С 1955 года актриса Синина — член Союза театральных деятелей РФ, ветеран труда.

Гражданская панихида пройдет 4 октября с 11.00 до 12.00 в Самарском театре юного зрителя «СамАрт».