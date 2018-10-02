За движением автобусов и троллейбусов в Самаре теперь можно следить через Google

В приложении появилась специальная вкладка с информацией о пробках и расписании транспорта.

Новая функция основана на регулярных маршрутах пользователя. Она рассчитает время на дорогу, предупредит о пробках и построит альтернативные маршруты. Кроме того, можно отследить автобусы и троллейбусы на карте в режиме реального времени.

Новую функцию сейчас тестируют в 13 городах России: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Челябинск, Екатеринбург, Калининград, Воронеж, Казань, Нижний Новгород, Пермь, Омск, Новосибирск и Самара.

Сервис обновит функционал в течение этой недели, говорят разработчики.

А в Самаре уже несколько лет существует свой сервис отслеживания общественного транспорта «Прибывалка-63». Он помогал не только самарцам, но и иностранным гостям передвигаться по городу во время Чемпионата мира по футболу. Недавно «Прибывалка-63» прошла в финал всероссийского конкурса IT-проектов.