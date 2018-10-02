Предприниматели из Самары научились создавать востребованные продукты

В Самаре состоялось второе мероприятие программы «Бизнес класс» от Сбербанка и Google для действующих и начинающих предпринимателей. Проект проходит в регионе при поддержке правительства Самарской области.

Тренинг посетили 180 самых активных участников программы из четырех регионов: Самарской, Саратовской, Ульяновской и Волгоградской областей. Мастер-класс, рассчитанный на целый день, провел постоянный эксперт проекта Илья Балахнин, генеральный директор и управляющий партнер Strikh Group.

Мероприятие было посвящено способам эффективного управления маркетингом и продажами. Спикер рассказал, как создать продукт-бестселлер и какие выбрать инструменты для его продвижения. Мастер-класс прошел в непринужденной атмосфере: эксперт приводил множество примеров из собственной практики и дополнял серьезный материал шутками из области бизнеса.

На практической части мероприятия участники сформулировали цели и задачи по модели сбалансированной системы показателей, потренировались в построении стратегической канвы по концепции «Голубого океана» и сформулировали сообщения, которые могут лечь в основу позиционирования продукта.

Предприниматели активно обсуждали, как правильно рассчитывать маржинальность, прибыль и издержки; в чем разница между маркетингом и социологией; в чем особенности поведения потребителей в торговых центрах. Многих участников заинтересовал игровой кейс от эксперта. Нужно было выбрать одну из двух стратегий для развития салона оптики и аргументировать свой выбор: направить все ресурсы на увеличение повторных покупок или на привлечение новой аудитории.

— Важно понимать, что за успехом компании всегда стоят конкретные бизнес-показатели. Умение грамотно работать с цифрами позволит предпринимателю принимать взвешенные стратегические решения, — говорит Илья Балахнин, постоянный эксперт программы «Бизнес класс». — Именно поэтому на мастер-классе мы исследовали основные точки соприкосновения в маркетинге и продажах, а также разбирали эффективные инструменты для продвижения бизнеса. Надеюсь, полученные знания помогут участникам более осознанно подойти к развитию своего дела и максимизировать прибыль.

— Программа “Бизнес класс” привлекла меня возможностью получить недостающие знания по продвижению компании. Формат мастер-классов оказался для меня крайне продуктивным: мы не только работаем в группах и разбираем практические кейсы, но и общаемся с коллегами, расширяем профессиональные связи. Такой подход помогает лучше усвоить материал и закрепить полученные навыки на практике. По итогам мероприятия планирую рассчитать изученную формулу прибыли для своего бизнеса, — говорит участник программы «Бизнес класс» Наталья Шуравина, владелец интернет-магазина автоэлектроники «radar63.ru».

«Бизнес класс» — это бесплатная федеральная программа развития предпринимательских компетенций для действующих и начинающих бизнесменов. Проект реализуется в 46 регионах России. В нем уже зарегистрировались более 300 тысяч человек со всей страны, в том числе более 22 тысяч из Самарской, Саратовской, Ульяновской и Волгоградской областей.