В октябре «Ракурс» бесплатно покажет фильмы Хичкока, Муратовой, Бергмана и братьев Коэн

В октябре киноклуб «Ракурс» продолжит авторскую программу Михаила Куперберга «Многоликий мир кино» в Самарской областной универсальной научной библиотеке (проспект Ленина, 14а).

6 октября в память о режиссере Кире Муратовой пройдет показ и обсуждение фильма «Короткие встречи» (12+, СССР, 1967, выход на экран в 1987).

В главных ролях: Нина Русланова, Владимир Высоцкий, Кира Муратова и др.

13 октября в рамках проекта «Книга и фильм» зрители увидят одну из самых известных картин Альфреда Хичкока «Головокружение» (16+, США, 1958).

В ролях: Джеймс Стюарт, Ким Новак и др.

По словам организаторов показа, это один из величайших фильмов «маэстро саспенса» Альфреда Хичкока, загадочный шедевр, признанный кинематографическим сообществом (опрос авторитетного журнала Sight&Sound) лучшим фильмом всех времен и народов. Взяв за основу роман французских классиков психологического детектива Пьера Буало и Тома Нарсежака «Из царства мертвых», Хичкок создает фильм об истории любовной одержимости.

МКФ в Сан-Себастьяне: два приза.

Две номинации на премию «Оскар».

20 октября Михаил Куперберг предлагает отпраздновать 100-летие Ингмара Бергмана просмотром его фильма «Персона» (16+, Швеция, 1966)

Это психодрама о замолчавшей актрисе и медсестре, которая пытается помочь ей, становится пространством одиночества и молчания.

Номинация на премию Британской киноакадемии.

27 октября речь пойдет о творцах современного кино. Поклонники творчества Джоэла и Итана Коэнов смогут увидеть и обсудить их фильм «Большой Лебовски» (18+, США, Великобритания, 1998).

В ролях: Джефф Бриджес, Джон Гудман, Джулианна Мур, Стив Бушеми, Филип Сеймур Хоффман, Бен Газзара.

Блистательные стилисты, комедианты, пересмешники, хулиганы братья Коэны всегда лихо и дерзко расправляются с главными американскими мифами. «Большой Лебовски» – это не только блестящая эксцентриада с отсылками к американской комедии 20-30-х годов ХХ века, классическим мюзиклам и т.д. и т.п., но и рефлексии на темы важнейших событий 60-90-х годов.

МКФ в Берлине: участие в основном конкурсе.

Начало всех сеансов в 16:00, вход свободный.